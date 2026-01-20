Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

20-01-2026 - 20:30 PM | Tài chính quốc tế

Những hình ảnh cuối cùng của tảng băng trôi A23a đang được cả thế giới dõi theo.

Dữ liệu vệ tinh của Trung Quốc cho thấy tảng băng trôi A23a đang trong giai đoạn tan rã cuối cùng.

Vệ tinh Phong Vân-3D của Trung Quốc đã phát hiện ra rằng tảng băng trôi từng lớn nhất thế giới, A23a, đang bước vào những giai đoạn tan rã cuối cùng, theo Cục Khí tượng Trung Quốc.

Hình ảnh màu thực với độ phân giải 250 mét do vệ tinh Phong Vân-3D chụp vào ngày 14 tháng 1 đã cho thấy phần thân chính của A23a đã thu hẹp chỉ còn 506 km vuông, chưa đầy một phần tám kích thước ban đầu là 4.170 km vuông khi nó mới tách ra khỏi thềm băng Nam Cực vào năm 1986.

A23a đang đi đến những ngày cuối cùng

Quá trình sụp đổ đã đẩy nhanh đáng kể trong những tuần gần đây, khi phần thân chính của tảng băng trôi vẫn còn đo được 948 km vuông chỉ ba tuần trước đó.

Zheng Zhaojun, chuyên gia trưởng tại Trung tâm Khí tượng Vệ tinh Quốc gia, cho biết tảng băng trôi có khả năng sẽ biến mất hoàn toàn trong những tuần tới.

Việc theo dõi bởi chòm vệ tinh Phong Vân-3 kể từ năm 2023 đã cho thấy sự gia tốc mạnh mẽ trong quá trình nứt vỡ vào đầu năm nay.

A23a từng là tảng băng trôi lớn nhất thế giới tính theo diện tích bề mặt

Sự tan rã nhanh chóng này đang được thúc đẩy bởi hiện tượng "thủy lực bẻ gãy" (hydrofracturing), một quá trình mà các ao nước tan và hồ băng trên bề mặt tảng băng tạo ra áp lực khổng lồ lên lớp băng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ ràng nước tan màu xanh đang tích tụ ở giữa, bị chặn lại bởi các gờ tự nhiên ở các cạnh.

Các điều kiện hiện tại trong mùa hè ở Nam Bán cầu đang tiếp tục đẩy nhanh sự diệt vong của A23a. Thời tiết tương đối quang đãng, nhiệt độ không khí tăng cao và nước biển vượt quá 3 độ C đang xói mòn lớp băng, trong khi các dòng hải lưu tiếp tục đẩy các mảnh vỡ vào vùng nước phía bắc ấm hơn, theo ông Zheng.

A23a, từng là tảng băng trôi lớn nhất thế giới tính theo diện tích bề mặt, đã tách ra từ Thềm băng Filchner của Nam Cực vào năm 1986.

Nguồn: China Daily

Tảng băng lớn nhất thế giới hướng tới khu vực xảy ra thảm kịch tàu Titanic

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga nhận tin vui từ EU, Pháp 'góp công' lớn

Nga nhận tin vui từ EU, Pháp 'góp công' lớn Nổi bật

Quốc gia chủ chốt BRICS đưa ra đề xuất chưa từng có: Mỹ có cần dè chừng?

Quốc gia chủ chốt BRICS đưa ra đề xuất chưa từng có: Mỹ có cần dè chừng? Nổi bật

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Quan hệ với châu Âu 'chưa bao giờ gần gũi hơn'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Quan hệ với châu Âu 'chưa bao giờ gần gũi hơn'

19:49 , 20/01/2026
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi giải tán Hạ viện, thông báo thời điểm tổng tuyển cử sớm

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi giải tán Hạ viện, thông báo thời điểm tổng tuyển cử sớm

19:21 , 20/01/2026
Ông Trump gây sức ép vì Greenland, EU mở 'kho vũ khí': Đòn trả đũa nào khiến Mỹ phải chùn tay?

Ông Trump gây sức ép vì Greenland, EU mở 'kho vũ khí': Đòn trả đũa nào khiến Mỹ phải chùn tay?

18:48 , 20/01/2026
'Làn sóng đóng cửa' phủ bóng ngành cho thuê xe ở Singapore

'Làn sóng đóng cửa' phủ bóng ngành cho thuê xe ở Singapore

17:28 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên