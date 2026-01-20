Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Quan hệ với châu Âu 'chưa bao giờ gần gũi hơn'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 21/1 khẳng định quan hệ giữa Mỹ và châu Âu vẫn bền chặt. Ông Bessent đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại “bình tĩnh” trước căng thẳng liên quan tới các đe dọa áp thuế mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump xoay quanh vấn đề Greenland.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 19/1/2026. (Ảnh: Reuters/Denis Balibouse)

“Tôi cho rằng quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ gần gũi hơn” , ông Bessent phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên tại Davos, Thụy Sĩ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, điều tồi tệ nhất mà một quốc gia có thể làm là leo thang căng thẳng với Washington. Ông cho rằng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Greenland rất khác so với các thỏa thuận thương mại khác.

“Những gì Tổng thống Trump đang đe doạ Greenland hoàn toàn khác với các thỏa thuận thương mại. Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả các quốc gia hãy tiếp tục tuân thủ các cam kết thương mại của mình", ông Bessent nói.

Trước đó, hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump thông báo sẽ áp thuế nhập khẩu 10% kể từ tháng 2 đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu ủng hộ Đan Mạch. Ông Trump khẳng định Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh, nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn từ Trung Quốc và Nga.

Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, học giả, nhà từ thiện và giới truyền thông đến thị trấn Davos, trên dãy Alps của Thụy Sĩ, để đối thoại, tranh luận và tìm kiếm các cơ hội hợp tác.

Sự kiện do tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Geneva khởi xướng từ năm 1971 với mục tiêu ban đầu là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp châu Âu. Tại kỳ họp năm nay, khai mạc từ ngày 20/1, khoảng 850 giám đốc điều hành và chủ tịch của các tập đoàn hàng đầu thế giới dự kiến sẽ góp mặt trong tổng số 3.000 đại biểu đến từ 130 quốc gia, tham dự hội nghị kéo dài tới thứ Sáu.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tham dự WEF năm nay, với sự góp mặt của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, cùng con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff.