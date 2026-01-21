Vàng khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên”: Bán tháo hay mua thêm?

Căng thẳng địa chính trị, những bất ổn chính sách tại Mỹ và sự suy yếu của đồng USD đã thổi bùng làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn. Vàng vì thế trở thành tâm điểm, nhưng cũng chính điều này khiến biến động ngày càng dữ dội.

Giá vàng liên tục lập đỉnh rồi lại lao dốc chỉ trong thời gian ngắn

Khi thị trường “lên đồng” rồi bất ngờ phanh gấp

Tuần qua, vàng mở đầu ở vùng 4.530 USD/ounce, nhanh chóng bứt phá lên trên 4.600 USD khi hàng loạt thông tin nhạy cảm liên quan đến chính trị và chính sách được tung ra. Tuy nhiên, đến cuối tuần, giá bất ngờ lao dốc mạnh về quanh 4.530 USD chỉ trong vòng vài chục phút, trước khi bật trở lại.

Theo ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, tâm lý thị trường đang trở nên nhạy cảm hơn ở các vùng giá cao: “Mọi người đang bắt đầu lo lắng. Tôi thấy có sự do dự và hoạt động chốt lời nhiều hơn, đặc biệt là ở bạc, nhưng điều này đang lan sang toàn bộ thị trường kim loại”.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng các nhịp giảm thường nhanh chóng được hấp thụ: “Thị trường vẫn rất bền bỉ. Cứ mỗi lần điều chỉnh là lại có lực mua xuất hiện. Nhưng rõ ràng, sự biến động lúc này phản ánh một mức độ bất định rất cao”.

Phố Wall chia rẽ: Đỉnh đã hình thành hay chỉ là nhịp nghỉ?

Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy giới phân tích tại Phố Wall không còn đồng thuận. Tỷ lệ dự báo tăng, giảm và đi ngang gần như cân bằng – một dấu hiệu cho thấy thị trường đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, tỏ ra thận trọng:

“Những tranh cãi xoay quanh vai trò và tính độc lập của Fed, cùng với các bất định về thuế quan, khiến rủi ro chính sách tăng lên. Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng đứng ngoài thị trường kim loại quý là lựa chọn khôn ngoan hơn.”

Ở chiều ngược lại, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, lại cho rằng không nên đi ngược xu hướng: “Nguyên tắc số một của tôi là đừng đi ngược xu hướng. Và xu hướng của vàng vẫn đang là tăng. Sẽ có những đợt bán tháo, nhưng chúng thường mở ra cơ hội cho lực mua mới chỉ sau một vài ngày”.

Tuy nhiên, một số ý kiến cảnh báo rủi ro điều chỉnh sâu hơn. Ông Mark Leibovit, nhà xuất bản VR Metals/Resource Letter, cho rằng thị trường có thể đã tiến gần vùng đỉnh: “Tôi nghi ngờ rằng đỉnh của vàng và bạc có thể đã hình thành. Với tôi, nắm giữ tiền mặt lúc này là hợp lý”.

Nhà đầu tư cá nhân: Càng rung lắc càng muốn mua

Trái ngược với sự do dự của Phố Wall, nhà đầu tư cá nhân lại ngày càng lạc quan. Gần 80% người tham gia khảo sát trực tuyến của Kitco tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng động lực tăng của vàng vẫn còn nguyên: “Những yếu tố đã đẩy giá vàng lên trong thời gian qua vẫn chưa biến mất. Một thế giới nợ nần, bất ổn và phân cực ngày càng sâu sắc là môi trường lý tưởng cho vàng”.

Cùng quan điểm, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International, nhấn mạnh: “Vàng vẫn đang chiếm ưu thế. Việc căng thẳng địa chính trị dịu lại đôi chút chỉ khiến giá điều chỉnh trong thời gian rất ngắn, rồi nhanh chóng hồi phục. Vàng mạnh, trong khi đồng USD yếu – không có gì phải bàn cãi”.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, coi những nhịp giảm là cơ hội: “Tôi không có lý do gì để đi ngược xu hướng. Những đợt điều chỉnh hiện tại đơn giản là cơ hội để mua vào”.

Địa chính trị: “Nhiên liệu” lớn nhất của vàng

Theo ông Pavilonis, diễn biến của vàng hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu kinh tế: “Tôi không nghĩ những biến động vừa rồi chủ yếu đến từ Fed...

Điều này lý giải vì sao mỗi khi xuất hiện rủi ro địa chính trị, vàng gần như lập tức tăng mạnh, bất chấp các tín hiệu kinh tế ngắn hạn.

Vậy nên bán hay mua thêm?

Câu hỏi này đang chia rẽ thị trường.

Nhóm thận trọng cho rằng vùng giá hiện tại tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh lớn. Trong khi đó, nhóm lạc quan tin rằng: trong một thế giới đầy bất ổn, vàng khó có thể giảm sâu và lâu.

Ông Marc Chandler, Giám đốc Bannockburn Global Forex, nhận định: “Vàng đang trong giai đoạn tích lũy. Tôi không nghĩ xu hướng tăng đã kết thúc, nhưng có thể thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ áp lực chốt lời”.

Giai đoạn thử thách của niềm tin

Vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất kể từ đầu chu kỳ tăng giá. Không còn là câu chuyện “mua là thắng”, mà là bài kiểm tra về chiến lược và tâm lý.

Mỗi cú rung lắc lại đặt ra cùng một câu hỏi: đây là tín hiệu tạo đỉnh – hay chỉ là bước đệm cho một mốc cao mới?