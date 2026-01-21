Nhìn lại một năm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng

Trong 12 tháng qua, chính quyền ông Donald Trump đã có nhiều chính sách tác động mạnh cả trong và ngoài nước.

Một trong những dấu ấn nổi bật là chính sách thuế quan. Ngày 2-4-2025, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp, theo đó viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp quốc tế để áp dụng mức thuế cơ sở chung đối với gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Mặc dù mức thuế ban đầu là 10% nhưng đến cuối năm 2025, mức thuế thực tế bình quân của Mỹ đã tăng vọt lên khoảng 27%, cao nhất trong hơn 100 năm qua.

Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận nguồn thu từ thuế quan tăng mạnh, từ 100 tỉ USD năm 2024 lên khoảng 300 tỉ USD năm 2025. Tuy nhiên, một số mô hình kinh tế cho thấy dù nguồn thu mới giúp cải thiện ngân sách liên bang, song chi phí thực tế đã được chuyển sang người tiêu dùng Mỹ, trong đó các hộ gia đình trung lưu phải đối mặt mức tăng đáng kể về giá hàng điện tử tiêu dùng, ô tô và những mặt hàng thiết yếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp trong ngày nhậm chức 20-1-2025. Ảnh: AP

Cũng gây nhiều chú ý là chiến dịch trục xuất người nhập cư được triển khai từ ngày 23-1-2025, tức 3 ngày sau lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Đến cuối năm 2025, theo trang tin Firstpost, số liệu chính thức cho thấy chính quyền Mỹ đã trục xuất 622.000 người, trong khi khoảng 1,9 triệu người lựa chọn "tự rời đi".

Về mặt đối ngoại, chính quyền ông Donald Trump đã đẩy nhanh việc rút khỏi nhiều cơ chế quản trị toàn cầu. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ đã ký các sắc lệnh hành pháp khởi động lần rút thứ 2 của nước này khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu và tiến trình rời Tổ chức Y tế thế giới. Đến ngày 7-1-2026, xu hướng này càng được đẩy mạnh khi ông Donald Trump ký bản ghi nhớ rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có 31 cơ quan thuộc Liên hợp quốc. Chưa hết, Mỹ còn gây căng thẳng khi tiến hành không kích Iran và chiến dịch quân sự ở Venezuela, cũng như công khai mong muốn kiểm soát đảo Greenland - lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Theo cuộc thăm dò vừa được hãng tin AP và Tổ chức NORC tại Đại học Chicago (Mỹ) công bố trong tháng này, 40% người trưởng thành Mỹ tán thành cách Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước. Kết quả này gần như không đổi so với cuộc khảo sát hồi tháng 3-2025. Đối với việc xử lý các vấn đề kinh tế và nhập cư, tỉ lệ tán thành lần lượt giảm còn 37% và 38%. Đáng chú ý, 60% người không ủng hộ cách ông Donald Trump xử lý các vấn đề đối ngoại trong lúc 56% người cho rằng nhà lãnh đạo này đã "đi quá xa" trong việc sử dụng quân đội Mỹ để can thiệp vào các quốc gia khác.

Giới phân tích nhận định các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới sẽ là phép thử quan trọng đối với chính quyền ông Donald Trump. Đảng Dân chủ cho rằng người dân chưa cảm nhận được những lợi ích từ chính sách kinh tế trong lúc khẳng định chính sách nhập cư cứng rắn đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump lo ngại ông có thể bị luận tội nếu Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử nói trên.