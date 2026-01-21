Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyến bay ngắm cảnh biến thành thảm kịch: Trực thăng chở 3 người bị nghi đã rơi thẳng vào miệng núi lửa

21-01-2026 - 17:48 PM | Tài chính quốc tế

Một chuyến bay ngắm cảnh tưởng chừng bình thường đã biến thành thảm kịch khi trực thăng chở 3 người bất ngờ mất tích trên núi lửa Aso.

Ngày 20/1/2026, một chiếc trực thăng du lịch chở theo 3 người đã mất liên lạc khi đang bay qua khu vực núi Aso, tỉnh Kumamoto, miền tây nam Nhật Bản. Đây là chuyến bay ngắm cảnh định kỳ, xuất phát từ một cơ sở hàng không tại địa phương.

Ngày 21/1, các đội tìm kiếm đã phát hiện mảnh vỡ của trực thăng bên trong miệng núi Nakadake, một trong những miệng núi lửa đang hoạt động mạnh thuộc quần thể núi Aso. Tuy nhiên, chưa tìm thấy dấu hiệu của người sống sót.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: Japantimes

Công tác cứu hộ đang gặp trở ngại nghiêm trọng do địa hình núi lửa cực kỳ hiểm trở, sườn dốc dựng đứng, đá vụn sắc nhọn và khí núi lửa độc hại có thể phun trào bất cứ lúc nào. Thời tiết thay đổi nhanh, mây mù dày đặc cũng khiến việc tiếp cận hiện trường trở nên nguy hiểm.

Hình ảnh núi Aso Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản cho biết nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Một số khả năng ban đầu được đưa ra bao gồm thay đổi thời tiết đột ngột, trục trặc kỹ thuật, hoặc ảnh hưởng từ điều kiện bay đặc thù trong khu vực núi lửa, nơi dòng khí nóng và nhiễu loạn không khí thường xuyên xảy ra.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không đối với các chuyến bay du lịch ở khu vực địa hình cực đoan. Nhiều ý kiến kêu gọi Nhật Bản cần siết chặt hơn nữa các quy định bay, đặc biệt tại những vùng có nguy cơ thiên tai cao như núi lửa, núi cao và khu vực khí hậu biến động mạnh.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục chiến dịch tìm kiếm trong điều kiện được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, với hy vọng làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn gây chấn động này.

Nguồn: Japan Daily, Japantimes

Brazil: Máy bay lao đầu xuống sông, vỡ tan thành nhiều mảnh

Theo Đoàn Thu Hoa

Đời sống & pháp luật

