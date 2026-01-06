Brazil: Máy bay lao đầu xuống sông, vỡ tan thành nhiều mảnh

Một nhân chứng đã ghi lại được khoảnh khắc hãi hùng khi một chiếc máy bay lao thẳng xuống dòng sông và vỡ vụn thành nhiều mảnh, khiến phi công và một hành khách đi cùng bị thương. Vụ việc xảy ra vào Chủ Nhật (4/1) vừa qua trên sông Rio Negro, gần làng Paricatuba, Brazil, trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng của những người có mặt tại hiện trường.

Video vụ việc

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đã bị thương khắp cơ thể sau cú va chạm cực mạnh. Anh Fernando Araújo, một kiến trúc sư và cũng là nhân chứng trực tiếp, cho biết khi đang đi mô tô nước (jet ski) thì phát hiện chiếc máy bay bay ở độ cao thấp đến mức đáng lo ngại sát mặt nước. Theo lời kể của anh, chiếc máy bay đã thực hiện hai lần hạ cánh chạm mặt nước trước khi vụ tai nạn xảy ra. Sau lần tiếp xúc thứ hai, máy bay tiếp tục bay thấp như thể chuẩn bị hạ cánh lần thứ ba, nhưng đột ngột lao thẳng đầu xuống nước.

Anh Araújo là người đầu tiên tiếp cận hiện trường ngay sau cú rơi. Anh phát hiện có hai người đàn ông trên máy bay; trong đó người chỉ huy có vẻ đang rơi vào trạng thái sốc tâm lý, còn thành viên phi hành đoàn trẻ hơn thì liên tục kêu cứu. Những người dân xung quanh cũng đã nhanh chóng lao tới để hỗ trợ đưa hai nạn nhân ra khỏi dòng nước.

Sở Cứu hỏa Quân sự Amazonas đã điều động một xe chữa cháy, một đơn vị cứu hộ và 5 nhân viên cứu hỏa đến hiện trường. Cả phi công và hành khách đều được sơ cứu ngay tại chỗ với nhiều vết thương trên người. Cơ quan chức năng cho biết sau khi kiểm tra, khu vực tai nạn đã được đảm bảo an toàn và không còn nguy cơ trực tiếp nào khác. Hiện tại danh tính chính thức của các nạn nhân vẫn chưa được công bố.

Vụ tai nạn này xảy ra chỉ vài ngày sau một thảm kịch hàng không khác cũng tại Brazil khiến một phi công thiệt mạng. Trong vụ việc trước đó, một chiếc máy bay đang kéo biểu ngữ quảng cáo trên bầu trời bãi biển Copacabana nổi tiếng ở Rio de Janeiro thì gặp sự cố và rơi xuống trước sự chứng kiến của hàng ngàn người đang tắm nắng. Đau lòng hơn, đó là ngày làm việc đầu tiên của người phi công này và anh cũng vừa mới đón sinh nhật lần thứ 40 vào ngày 23 tháng 12.

Nguồn: The Sun