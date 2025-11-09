Lốc xoáy “chưa từng có” san bằng 90% thị trấn Brazil

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, lốc xoáy vào tối 7-11 (giờ địa phương) khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và làm hơn 750 người bị thương.

Trong số 6 người thiệt mạng có 5 nạn nhân đến từ thị trấn Rio Bonito do Iguaçu (gồm 3 người đàn ông 49, 57 và 83 tuổi, cùng 2 phụ nữ 47 và 14 tuổi). Nạn nhân thứ sáu, một người đàn ông 53 tuổi, thiệt mạng tại TP Guarapuava gần đó.

Giới chức cho biết có ít nhất một người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp nhận thông tin từ người thân các nạn nhân. Vì vậy, số người mất tích và thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Thông tin về số người vô gia cư và phải di tản tiếp tục được tổng hợp.

Nhà cửa ở Rio Bonito do Iguaçu, bang Paraná, bị lốc xoáy tàn phá ngày 8-11. Ảnh: Chính quyền Paranas

Chính quyền bang Paraná cho biết trận lốc xoáy đã khiến ít nhất 6 người chết và khoảng 750 người bị thương. Ảnh: Chính quyền Paraná

Đài CNN đưa tin thị trấn Rio Bonito do Iguaçu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cơ quan khí tượng Simepar của bang Paraná cho biết sức gió tại đây có thể đã vượt quá 250 km/giờ). Chính quyền bang ước tính khoảng 90% các công trình nhà ở và thương mại trong đô thị này bị ảnh hưởng.

Thống đốc bang Paraná – ông Ratinho Júnior cho biết: "Không có khả năng bất kỳ ngôi nhà nào, hoặc thậm chí là một tòa nhà thương mại nào, có thể đứng vững. Chúng tôi thấy các bồn silo chứa lúa bị đổ sập, các trạm xăng bị phá hủy".

Các hình ảnh từ trên không cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của trận lốc xoáy. Nhiều mái nhà bị xé toạc, một số tòa nhà bị san phẳng thành đống đổ nát.

Lốc xoáy san bằng 90% thị trấn. Ảnh: poder360

Các tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Ảnh: uol

Kênh truyền hình chuyên về dự báo thời tiết Climatempo của Brazil cho biết trận lốc xoáy kể trên có liên quan đến một khối không khí lạnh và có khả năng tạo ra gió giật trên 100 km/giờ tại các bang khác như Rio Grande do Sul, Santa Catarina, và São Paulo.

Hiện tượng này được dự báo sẽ di chuyển ra biển cho đến hết ngày 9-11, có thể ảnh hưởng đến bờ biển Rio de Janeiro và Espírito Santo.

Chính quyền khuyến cáo người dân cần tránh xa các khu vực trống và cảnh giác với nguy cơ cây cối, cột điện, cũng như các cấu trúc bị đổ sập.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân và nội các của ông đã thông báo cử đội hỗ trợ khẩn cấp đến khu vực gặp thảm họa. Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Paraná và cung cấp các nhu yếu phẩm như thực phẩm, vật dụng vệ sinh, bạt che, nệm, và các vật phẩm khác.