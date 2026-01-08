Phát hiện có thể rung chuyển "quyền lực quốc tế": Kho báu tưởng chỉ có trên Mặt trăng nay có ở Trái đất

Kho báu Helium-3 cực hiếm ở Mỹ lập kỷ lục thế giới

Dưới những cánh rừng và đầm lầy yên bình của miền Bắc Minnesota (tiểu bang vùng Trung Tây của Mỹ), các nhà khoa học vừa vô tình "đào" ra một kho báu đích thực không ai có thể ngờ tới: HELIUM-3 tự nhiên, đồng vị hiếm hoi của Helium mà loài người nghĩ chỉ có trên Mặt Trăng, chứ không thể có ở nồng độ có thể khai thác được trên Trái đất này.

Phát hiện này đến từ giếng thăm dò Jetstream #1 sâu hơn 1.500 mét thuộc Dự án khai thác mỏ Topaz của công ty Pulsar Helium.

Việc phát hiện Helium-3 bên dưới các khu rừng và vùng đất ngập nước ở miền bắc Minnesota đã làm nhiều nhà khoa học ngạc nhiên.

Khi khoan thăm dò, người Mỹ đã tìm thấy Helium-3 tự nhiên với nồng độ ổn định khoảng 14,5 phần tỷ (14,5 ppb) – con số gần giống hệt những mẫu đất Mặt Trăng mà phi hành gia của NASA trong các sứ mệnh Apollo từng mang về.

Để dễ hình dung, Helium-3 tự nhiên cực kỳ hiếm trong khí quyển Trái đất (nếu có chỉ ở nồng độ cực thấp).

"Việc tìm thấy Helium-3 ở nồng độ này tại Dự án Topaz của chúng tôi ở Minnesota là điều phi thường. Phát hiện này đưa Pulsar Helium lên vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp Helium, không chỉ với tư cách là nhà cung cấp Helium thông thường (Helium-4), mà còn có tiềm năng trở thành nhà cung cấp Helium-3. Đây là một bước phát triển quan trọng không chỉ đối với Công ty mà còn đối với cộng đồng khoa học và năng lượng toàn cầu" - Ông Thomas Abraham-James, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pulsar cho biết.

Helium-3 tự nhiên là một trong những đồng vị hiếm và quý giá nhất trên Trái đất, với giá được báo cáo lên tới 18,7 triệu USD/kg, gấp hơn 100.000 lần giá của Helium-4. [Helium-3 "nhân tạo" thu được như một sản phẩm phụ từ các nhà máy hạt nhân thông qua sự phân rã của Tritium/H3].

Trong bối cảnh đó, việc phát hiện ra một nguồn trên Trái đất có hàm lượng Helium-3 ổn định ở mức lên tới 14,5 ppb là một bước phát triển phi thường.

Mức Helium-3 này đưa Topaz trở thành một trong những mỏ khí có trữ lượng Helium-3 tự nhiên cao nhất từng được công bố trên toàn thế giới, theo thông cáo báo chí "Phát hiện Helium-3 tại Jetstream #1, Dự án Topaz" của Pulsar Helium tháng 10/2025.

Helium-3: Giá trị và tầm quan trọng chiến lược

NASA và Chính phủ Mỹ đang tích cực tài trợ cho việc khai thác Helium-3 trên Mặt Trăng, với nồng độ Helium-3 ước tính từ 1,4 đến 15 ppb, trung bình khoảng 4 ppb.

Hình ảnh mô phỏng cỗ máy khai thác Helium-3 trên Mặt trăng của một công ty Mỹ. Nguồn: Interlune

Các khoản tài trợ và thỏa thuận mua bán ban đầu đang hỗ trợ các công nghệ làm nóng đất đá, tách khí và vận chuyển, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Helium-3.

Trong bối cảnh này, ý nghĩa của việc Pulsar Helium tìm ra nguồn Helium-3 nồng độ 14,5 ppb đủ sức gây chấn động toàn cầu. Với nồng độ đó, Helium-3 trên Trái Đất hiện nay tương đương, và có khả năng vượt quá nồng độ trung bình được tìm thấy trên Mặt Trăng. Điều này mở ra cơ hội loài người không phải tốn công sức và chi phí khổng lồ lên Mặt trăng xa xôi để khai quật.

Là một nguồn tài nguyên then chốt cực kỳ khan hiếm, Helium-3 có tiềm năng ảnh hưởng đến động lực quyền lực quốc tế trong tương lai và là nền tảng cho các công nghệ thế hệ tiếp theo. Những đặc tính độc đáo của Helium-3 khiến nó trở nên thiết yếu đối với các công nghệ tiên tiến.

Nó được săn đón làm nhiên liệu cho các lò phản ứng năng lượng nhiệt hạch (hay tổng hợp hạt nhân - giấc mơ chưa thành hiện thực của loài người hiện nay) trong tương lai; hỗ trợ điện toán lượng tử và kỹ thuật đông lạnh tiên tiến (làm lạnh ở nhiệt độ cực thấp); và cho các thiết bị phát hiện neutron hiệu suất cao được sử dụng trong an ninh và nghiên cứu hạt nhân.