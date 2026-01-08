Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ muốn kiếm soát hoạt động bán dầu của Venezuela "vô thời hạn"

08-01-2026 - 16:10 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ mua các sản phẩm của Mỹ bằng nguồn thu từ việc bán dầu mỏ của quốc gia này.

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 7-1: "Tôi vừa được thông báo rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm được sản xuất tại Mỹ bằng số tiền họ nhận được từ thỏa thuận dầu mỏ mới của chúng ta".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng các mặt hàng thu mua sẽ bao gồm nông sản, thuốc men, thiết bị y tế và các thiết bị nhằm cải thiện lưới điện cũng như các cơ sở năng lượng của Venezuela.

Trước đó vào ngày 6-1, ông Donald Trump cho biết Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.

Ông Donald Trump nói số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường. Nếu được thực hiện, các đợt bán này sẽ thu về hơn 2 tỉ USD dựa trên giá dầu khi thị trường đóng cửa hôm 7-1.

Bước đi táo bạo của ông Donald Trump về dầu mỏ Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời đi sau khi phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 6-1

Cũng trong ngày 7-1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng Washington sẽ kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela "vô thời hạn".

Ông Wright phát biểu tại hội nghị năng lượng thường niên của ngân hàng Goldman Sachs ở TP Miami, bang Florida, Mỹ: "Thay vì để dầu bị phong tỏa như hiện nay, chúng tôi sẽ để dòng dầu lưu thông... đến các nhà máy lọc dầu của Mỹ và khắp thế giới để mang lại nguồn cung dầu tốt hơn, nhưng các đợt bán hàng đó sẽ do chính phủ Mỹ thực hiện".

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nhấn mạnh: "Chúng ta cần có đòn bẩy và sự kiểm soát đó đối với các giao dịch bán dầu để thúc đẩy những thay đổi bắt buộc phải diễn ra tại Venezuela".

Ông Wright cho biết thêm tiền thu được từ việc bán dầu sẽ được gửi vào các tài khoản do Mỹ kiểm soát.

Bước đi táo bạo của ông Donald Trump về dầu mỏ Venezuela - Ảnh 2.

Một tàu chở dầu tại Venezuela hôm 7-1

"Chúng tôi không lấy dầu của họ" - Bộ trưởng Năng lượng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Ông cho biết số tiền từ việc bán dầu cuối cùng sẽ được đưa trở lại Venezuela "để mang lại lợi ích cho người dân nước này".

Theo tờ Politico, động thái trên là một phần nỗ lực của chính quyền ông Donald Trump nhằm gây áp lực lên chính phủ lâm thời Venezuela, và về cơ bản là để Mỹ tiếp quản ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này.

Những khoản đầu tư ‘khủng’ của Trung Quốc tại Venezuela sẽ đi về đâu sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro?




Các nghị sĩ Đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại về kế hoạch của chính quyền ông Donald Trump nhằm bán dầu của Venezuela “vô thời hạn” và kiểm soát nguồn doanh thu này.

Theo họ, điều này chẳng khác nào tiếp quản ngành dầu mỏ của Venezuela.

Theo Huệ Bình

Người Lao động

Venezuela

