Bắc Kinh lên tiếng về thông tin 'Mỹ muốn Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc'

08-01-2026 - 06:22 AM | Tài chính quốc tế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning bình luận về thông tin cho rằng, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Nga, Iran, Cuba, và chỉ hợp tác với Mỹ trong sản xuất dầu mỏ.

Bắc Kinh lên tiếng về thông tin 'Mỹ muốn Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc'- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning. (Ảnh: Global Times)

Trả lời câu hỏi của báo giới trong cuộc họp báo ngày 7/1, bà Mao Ning nhấn mạnh, Venezuela là một quốc gia có chủ quyền và được hưởng chủ quyền vĩnh viễn, hoàn toàn đối với tài nguyên thiên nhiên cũng như mọi hoạt động kinh tế.

“Việc Mỹ ngang nhiên sử dụng vũ lực nhằm vào Venezuela và yêu cầu nước này phải chuyển giao tài nguyên dầu mỏ theo nguyên tắc ‘Nước Mỹ trên hết’ là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và gây tổn hại đến quyền lợi của người dân Venezuela”, bà Mao nói. “Trung Quốc lên án mạnh mẽ những hành động như vậy”.

Trước đó, tờ ABC News dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một số yêu cầu liên quan đến dầu mỏ tới chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Đầu tiên, Venezuela “phải cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba”. Tiếp đó, Venezuela “phải đồng ý hợp tác độc quyền với Mỹ trong sản xuất dầu mỏ và ưu tiên Mỹ khi bán dầu thô nặng”.

Các quan chức ở Caracas và Washington cũng được cho là đang thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang các nhà máy lọc dầu ở Mỹ, một thỏa thuận có thể chuyển hướng nguồn cung khỏi Trung Quốc, đồng thời giúp các công ty Venezuela tránh được việc cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Bình luận về việc này, bà Mao Ning nói: “Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Venezuela là sự hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền, được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế và các quy định liên quan. Do đó, các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc cũng phải được bảo vệ”.

Bà Mao nhắc lại, Trung Quốc luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương thiếu cơ sở pháp lý quốc tế hoặc sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời phản đối việc các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do nào.

“Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela và vợ ông đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế, cũng như các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Mỹ ngay lập tức thả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán”, bà Mao kết luận.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

trung quốc, mỹ

