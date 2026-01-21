Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Macron gửi tin nhắn riêng, ông Trump đăng toàn bộ lên mạng: Lời giải thích gây chú ý của Tổng thống Mỹ

21-01-2026 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Hôm 20/1, Tổng thống Donald Trump xác nhận, ông đã chia sẻ các tin nhắn riêng tư từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trên mạng xã hội.

Theo France24, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi một “thông điệp riêng” tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh G7 tại Paris vào thứ Năm. Theo những người thân cận với Tổng thống Pháp, Nga có thể được mời tham dự với tư cách khách mời bên lề.

Thông điệp này sau đó được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social. Trong nội dung đó, ông Macron cũng đề xuất mời Ukraine và Đan Mạch tham dự cuộc họp nhằm thảo luận về các bất đồng liên quan đến Greenland.

“Bạn tôi ơi, chúng ta hoàn toàn nhất trí về vấn đề Syria. Chúng ta có thể làm được những điều tuyệt vời ở Iran. Nhưng tôi không hiểu ông đang làm gì ở Greenland,” ông Macron viết.

Ông tiếp tục: “Tôi có thể sắp xếp một cuộc họp G7 tại Paris vào chiều thứ Năm, sau thượng đỉnh Davos. Tôi có thể mời Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga tham dự cuộc họp bên lề.”

Hiện chưa rõ thời điểm ông Macron gửi tin nhắn này cho ông Trump.

TT Trump đã đăng tải một thông điệp từ TT Macron trên mạng xã hội. Ảnh: AA

Hôm 20/1, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã chia sẻ các tin nhắn riêng tư từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trên mạng xã hội vì cho rằng các thông điệp đó ủng hộ quan điểm của ông.

“Điều đó càng chứng minh quan điểm của tôi. Họ nói: ‘Ồ, chúng ta hãy ăn tối, hãy làm việc này, làm việc kia.’ Điều đó càng làm rõ quan điểm của tôi,” ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn.

Một quan chức Nhà Trắng nói với Fox News rằng hiện ông Trump không có kế hoạch đến Paris.

Ông Mark Rutte cho biết ông “cam kết tìm ra hướng giải quyết vấn đề Greenland” trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đe dọa kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực này, trong khi ông Macron viết rằng ông không hiểu cách tiếp cận của ông Trump.

Cả hai thông điệp đều mang giọng điệu thân thiện, gửi lời chào tới ông Trump và mở đầu bằng các cụm từ như “bạn tôi” và “Donald thân mến”.

Theo thông báo của các trợ lý Điện Élysée ngày 20/1, ông Macron dự kiến tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ vào sáng 21/1 và trở về Paris vào tối cùng ngày. Các trợ lý cũng cho biết không có kế hoạch kéo dài chuyến lưu trú của ông đến ngày 22/1, thời điểm ông Trump đến Davos.

Hồi tháng 12, Tổng thống Pháp cho biết châu Âu sẽ phải nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu những nỗ lực mới nhất do Mỹ dẫn đầu nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine thất bại.

Tuần trước, ông Macron cho biết Pháp hiện đang cung cấp khoảng hai phần ba lượng thông tin tình báo cho Ukraine, phần lớn nhằm thay thế vai trò của Mỹ.

Điện Kremlin ngày 21/1 cho biết Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ lời mời nào liên quan đến cuộc gặp dự kiến. Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Không, Nga chưa nhận được.”

Cách Moscow đối phó với Washington dưới thời ông Trump

Theo An An

