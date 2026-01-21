Ông Trump nói sẽ ổn hơn nếu thành người Mỹ, vì sao người Greenland chọn Đan Mạch chứ không chọn Mỹ?

Người Greenland: Chúng tôi không ngốc

Pipaluk Lynge hiểu rõ những lỗ hổng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và sự bất bình đẳng kinh tế của Mỹ.

Bà Lynge, một trong những quan chức hàng đầu của Greenland và là người đứng đầu ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh của Quốc hội, tỏ ra khó chịu trước lời đề nghị mua Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, từ Tổng thống Trump và việc ông khăng khăng cho rằng người Greenland sẽ sống tốt hơn nếu trở thành người Mỹ.

"Chúng tôi sẽ không bán linh hồn mình", bà nói.

Ảnh: NYT

Khi Tổng thống Trump dường như đang đùa giỡn với số phận của Greenland, người dân ở đây sốc, tức giận, bối rối, bị sỉ nhục, bị xúc phạm và trên hết là sợ hãi.

Greenland là một phần xa xôi của Vương quốc Đan Mạch trong hơn 300 năm, và giờ đây người dân Greenland đang cố gắng tham gia vào các cuộc thảo luận về tương lai của họ trước khi quá muộn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ "làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không".

Các cuộc phỏng vấn trong vài ngày qua với người dân Greenland từ các vùng khác nhau của lãnh thổ và các tầng lớp xã hội khác nhau cho thấy rằng người dân trên đảo không muốn bị tái chiếm bởi một cường quốc bên ngoài.

Theo New York Times, người dân Greenland thích hệ thống phúc lợi của các nước Scandinavia, với hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí, giáo dục miễn phí và mạng lưới an sinh xã hội vững mạnh. Họ cảm thấy gắn bó với Đan Mạch dù vẫn còn những cảm xúc tiêu cực về thời kỳ thuộc địa trước đây.

Vùng lãnh thổ này đang dần trở nên tự chủ hơn. Theo luật pháp Đan Mạch, Greenland có quyền kêu gọi trưng cầu dân ý về độc lập và tách ra. Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.

Ông Trump và nhóm của ông bị thu hút bởi Greenland vì nhiều lý do: diện tích, khoáng sản và vị trí chiến lược giáp Canada, Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Người dân Greenland không thích viễn cảnh đó.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghe ai nói như vậy về một quốc gia khác trước đây," bà Ellen Frederiksen, một bác sĩ đã nghỉ hưu ở Narsaq, một thị trấn ở phía nam, cho biết.

"Nếu phải chọn giữa Mỹ và Đan Mạch", Thủ tướng đảo quốc này, Jens-Frederik Nielsen, nói hôm thứ Ba, "chúng tôi chọn Đan Mạch".

Đan Mạch điều thêm quân

Hôm 19/1, Bộ tư lệnh quốc phòng Đan Mạch cho biết nước này đã điều thêm 58 binh sĩ đến Greenland để tham gia cuộc diễn tập Arctic Endurance.

Theo đó, 58 binh sĩ đã đáp máy bay xuống khu vực Kangerlussuaq tại Greenland, hội quân với lực lượng tiền trạm gồm khoảng 60 binh sĩ triển khai trước đó để chuẩn bị cho cuộc diễn tập.

Tướng Soren Andersen, chỉ huy Bộ tư lệnh Bắc Cực thuộc quân đội Đan Mạch, trước đó tuyên bố gần 100 quân nhân đã triển khai đến thủ phủ Nuuk của Greenland và "số lượng tương tự" cũng đã đến Kangerlussuaq.

Mũ "Make America Go Away" bán chạy

Những chiếc mũ lưỡi trai đỏ có dòng chữ "Make America Go Away" – nhại lại khẩu hiệu "Make America Great Again" của Trump đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Đan Mạch và Greenland trước lời đe dọa của tổng thống Mỹ về việc chiếm đóng vùng lãnh thổ này.

Nhiều người biểu tình đã đội chiếc mũ này trong cuộc biểu tình cuối tuần ở Copenhagen.

Những chiếc mũ này được tạo ra bởi Jesper Rabe Tonnesen, chủ cửa hàng quần áo vintage ở Copenhagen. Những lô hàng đầu tiên đã thất bại vào năm 2024 – cho đến khi chính quyền Trump gần đây leo thang lời lẽ gay gắt về Greenland. Giờ đây chúng đang xuất hiện ở khắp mọi nơi.

"Khi một phái đoàn từ Mỹ đến Greenland, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng đây có lẽ không phải là trò đùa – đây không phải là truyền hình thực tế, mà là thực tế", Tonnesen nói.

"Liệu mình có thể truyền đạt thông điệp một cách hài hước và ý nghĩa, đồng thời đoàn kết người dân Đan Mạch để cho thấy họ ủng hộ người dân Greenland?", anh nói.

Nhu cầu đột nhiên tăng vọt từ mức thấp lên mức bán hết sạch chỉ trong một cuối tuần. Tonnesen cho biết hiện anh đã đặt sản xuất thêm "vài nghìn chiếc".