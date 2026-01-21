Bác lao công bất ngờ nhặt được hơn 2,9 tỷ đồng trong túi rác

Một tình huống hiếm gặp vừa được cảnh sát Nhật Bản công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, một nhân viên vệ sinh đô thị tại thành phố Niigata trong quá trình thu gom rác đã phát hiện nhiều túi rác chứa số tiền mặt khổng lồ, tổng giá trị lên tới 18 triệu yên khoảng (2.988.667.962,00 VND) một con số khá lớn khi anh đang làm công việc nhân viên vệ sinh tại Nhật Bản.

Thay vì giữ lại hay tìm cách xác minh riêng, người lao động này đã lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát, đúng theo quy định của pháp luật Nhật Bản. Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp nhận số tiền và tiến hành các thủ tục cần thiết.

Cảnh sát tỉnh Niigata cho biết vụ việc xảy ra vào tháng 11/2025, nhưng đến ngày 8/12/2025 mới được công bố chính thức. Ngay sau đó, thông tin nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội Nhật Bản.

Theo Luật Tài sản thất lạc của Nhật Bản mọi tài sản có giá trị lớn khi được phát hiện đều phải giao nộp cho cảnh sát. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ giữ tài sản trong vòng 3 tháng, đồng thời đăng thông báo công khai để tìm chủ sở hữu hợp pháp.

Nếu không có ai đến nhận trong thời hạn quy định, người phát hiện tài sản sẽ được quyền sở hữu toàn bộ số tiền một cách hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc, trong trường hợp không có chủ nhân xuất hiện, nhân viên vệ sinh nói trên có thể trở thành chủ sở hữu hợp pháp của 18 triệu yên tiền mặt.

Điều gây chú ý không chỉ vì số tiền quá lớn, mà còn bởi cách xử lý minh bạch, đúng luật của người phát hiện. Nhiều ý kiến cho rằng đây tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho văn hóa trung thực và ý thức pháp luật cao vốn được xem là nét đặc trưng của xã hội Nhật Bản.

Nguồn: Nhật Bản Daily