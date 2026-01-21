Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ gặp sự cố trên đường đến Thụy Sĩ

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ Không lực Một trước khi lên đường đến Thụy Sĩ tối 20/1. (Ảnh: Getty Images)

Theo CBS News , chiếc Không lực Một phải quay đầu chưa đầy một giờ sau khi cất cánh vào tối 20/1. Sự cố xảy ra khi Tổng thống Trump đang trên đường đến Davos (Thụy Sĩ) để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, sau khi máy bay cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Andrews, phi hành đoàn đã phát hiện một "sự cố điện nhỏ", và để an toàn, họ đã cho máy bay quay đầu trở về căn cứ.

Chiếc Không lực Một hạ cánh xuống căn cứ lúc 23h07 (giờ miền Đông). Tổng thống Trump sau đó đã lên một máy bay khác để đến Davos.

Các phóng viên có mặt trên chuyên cơ Không lực Một tiết lộ, đèn trong khoang báo chí đã tắt phụt sau khi cất cánh, nhưng không có lời giải thích nào được đưa ra.

Ông Trump dự kiến sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào khoảng 8h30 ngày 21/1 (giờ miền Đông), ngay sau khi hạ cánh. Nhưng vì sự cố nói trên, bài phát biểu này có thể sẽ phải lùi lại.

"Đây sẽ là một chuyến đi thú vị", ông Trump nói với các phóng viên trên bãi cỏ Nhà Trắng trước chuyến bay.

Các sự cố an toàn hàng không liên quan đến tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra.

Máy bay Không lực Một đã phải hủy hạ cánh do thời tiết xấu khi đưa Tổng thống Barack Obama đến một sự kiện ở Connecticut vào năm 2011.

Năm 2012, máy bay Không lực Hai chở Phó Tổng thống lúc đó là Joe Biden đã bị chim va trúng ở California, trước khi hạ cánh an toàn.