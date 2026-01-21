Quốc gia G7 dọa thu giữ tàu chở dầu của Nga, Moscow điều ngay tàu chiến hộ tống tàu qua eo biển châu Âu

Lần đầu tiên kể từ khi Anh đe dọa tịch thu các tàu thuộc hạm đội ngầm của Moscow, một tàu chiến Nga đã hộ tống một tàu chở dầu đi qua eo biển Anh (eo biển Manche), tờ The Times (Anh) đưa tin.

Ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết theo đề nghị của phía Mỹ, họ đã hỗ trợ bắt giữ tàu chở dầu của Nga mang tên Marinera, còn gọi là Bella 1, trên Đại Tây Dương. Chính phủ Anh tuyên bố đã chuẩn bị cơ sở pháp lý để sử dụng quân đội chặn bắt các tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt trong đội tàu bóng tối của Nga. Đáp lại, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của Anh và kêu gọi quốc gia thuộc G7 này cân nhắc kỹ các rủi ro trước khi “lao vào những hành động phiêu lưu nguy hiểm”.

Sau diễn biến trên, vào tối 19/1, tàu chiến Nga Boikiy đã tiến vào eo biển Anh, hộ tống một tàu chở dầu mang tên General Skobelev trên đường trở về biển Baltic.

“Tàu chở dầu General Skobelev thường tham gia tuyến hàng hải được gọi là Syria Express, vận chuyển nhiên liệu cho các bên liên quan với Nga ở cảng Tartus (Syria)”, James Droxford thuộc công ty tư vấn tình báo Droxford Maritime cho biết.

Chiếc tàu chở dầu này cũng nằm trong nhóm tàu cứu hộ được cử đến Tartus để giải cứu nhân viên và thu hồi vũ khí sau khi chế độ của chính quyền Tổng thống Syria Assad sụp đổ. Nó thuộc sở hữu của một công ty vận tải Nga có mối quan hệ mật thiết với Bộ Quốc phòng.

Ngày 20/1, tàu Lady D, một tàu khác tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga, cũng đã đi qua eo biển Anh.

Droxford cho biết: “Tàu Boikiy vừa trở về sau chuyến hải trình 6 tháng tại Địa Trung Hải, nơi nó đã hộ tống nhiều tàu chở vũ khí và tàu chở dầu Nga bị trừng phạt từ eo biển Gibraltar đến khu vực Levant và trở lại”.

Anh, Pháp và các đồng minh NATO khác thường xuyên giám sát bất kỳ tàu quân sự Nga nào đi qua eo biển Anh. Hải quân Hoàng gia Anh được cho là đã điều một tàu theo dõi đoàn tàu vận tải của Nga trong tuần này.

Đây là chuyến hộ tống tàu chiến đầu tiên của Nga kể từ khi Anh hỗ trợ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera ở Bắc Đại Tây Dương ngày 7/1.

Số lượng tàu hải quân Nga đi qua eo biển Anh đã tăng lên kể từ năm 2024, khi Ukraine tìm cách đánh chìm các tàu Nga ở Biển Đen. Kết quả là, các tàu Nga chở vũ khí từ các cảng của Syria hoặc Bắc Phi thường phải đi đường vòng qua eo biển Gibraltar và eo biển Anh để trở về các cảng của Nga trên Biển Baltic.

Vào tháng 11/2024, một tàu ngầm Nga đã hộ tống tàu Yantar khi tàu này đang khảo sát đường ống dẫn khí nối liền Anh và Ireland.

Theo The Times﻿