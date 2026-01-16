Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ công bố video bắt thêm tàu chở dầu ở Caribe

16-01-2026 - 18:30 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ công bố video bắt thêm tàu chở dầu ở Caribe

Lực lượng Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu Veronica tại vùng biển Caribe. Đây là tàu hàng thứ sáu bị Mỹ kiểm soát kể từ khi Washington áp đặt lệnh ngăn cấm các tàu chở dầu bị trừng phạt đi và đến Venezuela.

Bộ tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) trong một tuyên bố hôm thứ Năm cho biết: "Trong chiến dịch rạng sáng ngày 15/1, lính thủy đánh bộ và các binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear, hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa, đã xuất phát từ tàu USS Gerald R. Ford (CVN 78) và bắt giữ tàu chở dầu Veronica mà không xảy ra sự cố nào".

Theo đoạn video do SOUTHCOM công bố, ít nhất bốn trực thăng quân sự đã tiếp cận con tàu, bay lơ lửng phía trên boong trước khi binh sĩ đổ bộ xuống bằng dây thừng.

Cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã lên tàu Veronica vào sáng sớm thứ Năm. Trước đó, con tàu bị cho là đã đi qua vùng biển Venezuela và tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa tại Caribe do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Tàu Veronica là tàu chở dầu thứ sáu bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kiểm soát việc sản xuất, lọc dầu và phân phối các sản phẩm dầu mỏ của Venezuela.

Dữ liệu hàng hải cho thấy tín hiệu vị trí cuối cùng của tàu Veronica được ghi nhận vào ngày 3/1, khi con tàu neo đậu ngoài khơi Aruba, phía bắc cảng dầu chính của Venezuela, và đang chở một phần dầu thô.

Vài ngày sau đó, Veronica được xác định là một trong ít nhất 16 tàu chở dầu rời khỏi bờ biển Venezuela, bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa do Mỹ thiết lập nhằm ngăn chặn các tàu chịu lệnh trừng phạt.

Hiện tàu Veronica mang cờ Guyana và bị Mỹ coi là một phần của "hạm đội ngầm" chuyên vận chuyển dầu mỏ trái phép, vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần Nổi bật

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới Nổi bật

Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'

Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'

17:55 , 16/01/2026
'Cú lừa' livestream: KOL 14 triệu followers chỉ bán được 4 đơn hàng vì người xem toàn ... robot

'Cú lừa' livestream: KOL 14 triệu followers chỉ bán được 4 đơn hàng vì người xem toàn ... robot

17:13 , 16/01/2026
Ông Hun Sen hồi tưởng dấu mốc đáng nhớ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới

Ông Hun Sen hồi tưởng dấu mốc đáng nhớ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới

16:58 , 16/01/2026
Đẳng cấp của Apple: Đứng ngoài cuộc đua AI, nhưng vẫn là ông hoàng nắm trong tay 'quyền sinh, quyền sát'

Đẳng cấp của Apple: Đứng ngoài cuộc đua AI, nhưng vẫn là ông hoàng nắm trong tay 'quyền sinh, quyền sát'

16:32 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên