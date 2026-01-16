Mỹ công bố video bắt thêm tàu chở dầu ở Caribe

Bộ tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) trong một tuyên bố hôm thứ Năm cho biết: "Trong chiến dịch rạng sáng ngày 15/1, lính thủy đánh bộ và các binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear, hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa, đã xuất phát từ tàu USS Gerald R. Ford (CVN 78) và bắt giữ tàu chở dầu Veronica mà không xảy ra sự cố nào".

Theo đoạn video do SOUTHCOM công bố, ít nhất bốn trực thăng quân sự đã tiếp cận con tàu, bay lơ lửng phía trên boong trước khi binh sĩ đổ bộ xuống bằng dây thừng.

Cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã lên tàu Veronica vào sáng sớm thứ Năm. Trước đó, con tàu bị cho là đã đi qua vùng biển Venezuela và tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa tại Caribe do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Tàu Veronica là tàu chở dầu thứ sáu bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kiểm soát việc sản xuất, lọc dầu và phân phối các sản phẩm dầu mỏ của Venezuela.

Dữ liệu hàng hải cho thấy tín hiệu vị trí cuối cùng của tàu Veronica được ghi nhận vào ngày 3/1, khi con tàu neo đậu ngoài khơi Aruba, phía bắc cảng dầu chính của Venezuela, và đang chở một phần dầu thô.

Vài ngày sau đó, Veronica được xác định là một trong ít nhất 16 tàu chở dầu rời khỏi bờ biển Venezuela, bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa do Mỹ thiết lập nhằm ngăn chặn các tàu chịu lệnh trừng phạt.

Hiện tàu Veronica mang cờ Guyana và bị Mỹ coi là một phần của "hạm đội ngầm" chuyên vận chuyển dầu mỏ trái phép, vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.