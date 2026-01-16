Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hôm 14/1, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã kỷ niệm 41 năm ngày nhậm chức Thủ tướng nước này, đồng thời hồi tưởng lại nhiều trải nghiệm của mình, cả cay đắng lẫn ngọt ngào.

Tờ Khmer Times đưa tin, trong một bài đăng trên Facebook hôm 14/1, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen viết: “Suýt nữa thì quên mất! Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 41 năm ngày nhậm chức Thủ tướng [Campuchia] của tôi (14/1/1985 – 14/1/2026). Vào thời điểm đó, tôi là Thủ tướng trẻ nhất thế giới ở tuổi 32, sau khi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao [Campuchia] vào tháng 1/1979 ở tuổi 27, và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao [Campuchia] vào tháng 6/1981 ở tuổi 29.”

“Thời gian tôi làm việc trong chính phủ [Campuchia] hơn 44 năm và tại Thượng viện gần 3 năm — tổng cộng hơn 47 năm — đã giúp tôi quen thuộc với hầu hết mọi khía cạnh của đất nước [Campuchia] và những thách thức mà người dân [Campuchia] phải đối mặt, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế”, ông cho biết thêm.

Ông Hun Sen hồi tưởng dấu mốc đáng nhớ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới- Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tưởng lại thời gian ông giữ chức Thủ tướng Campuchia - một chức vụ mà ông đã đảm nhiệm từ năm 1985 ở tuổi 32 - người trẻ nhất thế giới nắm giữ chức vụ này vào thời điểm đó. Ảnh: Facebook/hunsencambodia

Khmer Times đưa tin, vào năm 1979 sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ, ông Hun Sen trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Nhân dân Campuchia ở tuổi 27. Sau đó, ông giữ chức Phó Thủ tướng Campuchia từ năm 1981 đến năm 1985.

Ông nhậm chức Thủ tướng Campuchia vào ngày 14/1/1985, sau khi Thủ tướng lúc đó Chan Sy qua đời vào tháng 12/1984. Ở tuổi 32, ông Hun Sen là Thủ tướng trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó, đồng thời cũng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cho đến năm 1991.

Nhà phân tích địa chính trị Thong Mengdavid - giảng viên tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh - cho biết, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia đã chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài và đạt được hòa bình hoàn toàn vào năm 1998.

“Nhờ chính sách đôi bên cùng có lợi, Campuchia đã xây dựng được hòa bình lâu dài, thống nhất đất nước và hài hòa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, kết hợp với nền kinh tế thị trường tự do và chính sách đối ngoại cởi mở, Campuchia đã đặt nền móng vững chắc cho hơn hai thập kỷ tăng trưởng kinh tế trung bình trên 7% mỗi năm, giúp hàng triệu người thoát nghèo”, Mengdavid nói.

Nhà phân tích này lưu ý rằng, trong đại dịch COVID-19, Campuchia đã kiểm soát thành công virus corona và nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới.

Theo Khmer Times, tháng 8/2023, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ từ chức sau gần bốn thập kỷ cầm quyền, mở đường cho con trai cả của ông, tướng Hun Manet, lãnh đạo chính phủ mới.

Ông Hun Sen nhấn mạnh sự cần thiết của một nội các với “lực lượng trẻ” để điều hành công việc của chính phủ Campuchia, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo ở độ tuổi 70 và 80 tiếp tục dẫn dắt thế hệ trẻ.

Ông Hun Sen hồi tưởng dấu mốc đáng nhớ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới- Ảnh 2.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Campuchia vào tháng 4/2024, ông Hun Sen đã thực hiện một số chuyến thăm chính thức nước ngoài, bao gồm Trung Quốc vào tháng 12/2024, Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào tháng 12/2024, Lào vào tháng 2/2025, Indonesia và Timor-Leste vào tháng 5/2025.

Kin Phea - Tổng Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia - mô tả ông Hun Sen là một chính khách giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng sự lãnh đạo của ông mang lại những bài học quý giá cho các nhà lãnh đạo Campuchia tương lai.

“Với tư cách là Chủ tịch Thượng viện [Campuchia], ông ấy đã tiến hành ngoại giao nghị viện hiệu quả hơn nhiều. Trước đây, hoạt động ngoại giao như vậy ở cả Quốc hội và Thượng viện [Campuchia] đều không mấy sôi nổi, nhưng dưới sự lãnh đạo của ông ấy, nó đã trở nên mạnh mẽ và có tác động hơn đáng kể”, ông Phea cho biết.

Theo Duy Nguyễn

