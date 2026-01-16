Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'

16-01-2026 - 17:55 PM | Tài chính quốc tế

'Nhà dưỡng lão dành cho người trẻ' vừa mở tại Malaysia đã nhanh chóng kín chỗ, phản ánh tình trạng kiệt sức, áp lực tâm lý ngày càng nặng nề của giới trẻ nước này.

Theo The Rakyat Post , “nhà dưỡng lão dành cho người trẻ” đầu tiên của Malaysia mới đây đã khai trương tại thị trấn Gopeng, quận Perak. Với mức phí lưu trú khoảng 2.000 ringgit/tháng (tương đương 13 triệu đồng), khu nghỉ dưỡng này đã nhanh chóng kín chỗ chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này phản ánh tình trạng kiệt sức và áp lực tâm lý ngày càng gia tăng trong giới trẻ Malaysia.

Khác với hình dung truyền thống về viện dưỡng lão , nơi đây được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng ngắn hạn cho những người trẻ đang vật lộn với áp lực công việc, chi phí sinh hoạt và giá nhà ngày càng leo thang tại các đô thị lớn. Với khoản phí cố định hàng tháng, người thuê được cung cấp chỗ ở, bữa ăn hằng ngày và không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần.

Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'- Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng này đã nhanh chóng kín chỗ chỉ sau một thời gian ngắn. (Nguồn: NDTV)

Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của thế hệ Z và Millennials - những nhóm tuổi đang ngày càng hoài nghi về lối sống “làm việc không ngừng nghỉ”.

Trong bối cảnh thu nhập khó theo kịp chi phí sinh hoạt, áp lực thành công đè nặng và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống ngày càng mong manh, nhiều người trẻ xem đây là cơ hội để tạm lùi lại, hồi phục năng lượng.

Người sáng lập mô hình nghỉ dưỡng này xuất thân từ một gia đình sở hữu viện dưỡng lão ở Ipoh. Thay vì tiếp tục con đường kinh doanh truyền thống, anh quyết định tận dụng mảnh đất của gia đình để phát triển một ý tưởng hoàn toàn mới: tạo ra một không gian “nghỉ hưu sớm” cho người trẻ, nơi họ có thể sống chậm lại giữa guồng quay mệt mỏi của đời sống hiện đại.

Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'- Ảnh 2.

Khu nghỉ dưỡng mong muốn mang đến một lối sống thư thái, tránh xa căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. (Nguồn: NDTV)

Khu nghỉ dưỡng không hướng đến sự xa hoa hay tiện nghi đắt tiền. Điều mà nơi này mong muốn mang lại là một nhịp sống chậm, nơi những vị khách không phải bận tâm đến tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, chuyện bếp núc hay những kỳ vọng xã hội vốn luôn thường trực.

Tuy vậy, mô hình “nhà dưỡng lão dành cho người trẻ” này cũng tạo ra nhiều tranh luận trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng đây là cách ứng phó thực tế đối với vấn đề sức khỏe tâm thần và tình trạng kiệt sức ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Trong khi đó, có nhiều ý kiến phản đối cho rằng mô hình này có thể khiến một bộ phận người trẻ chọn cách né tránh trách nhiệm và những thách thức dài hạn của cuộc sống.

Theo Khánh Ly

VTC News

Từ Khóa:
malaysia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần Nổi bật

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới Nổi bật

'Cú lừa' livestream: KOL 14 triệu followers chỉ bán được 4 đơn hàng vì người xem toàn ... robot

'Cú lừa' livestream: KOL 14 triệu followers chỉ bán được 4 đơn hàng vì người xem toàn ... robot

17:13 , 16/01/2026
Ông Hun Sen hồi tưởng dấu mốc đáng nhớ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới

Ông Hun Sen hồi tưởng dấu mốc đáng nhớ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới

16:58 , 16/01/2026
Đẳng cấp của Apple: Đứng ngoài cuộc đua AI, nhưng vẫn là ông hoàng nắm trong tay 'quyền sinh, quyền sát'

Đẳng cấp của Apple: Đứng ngoài cuộc đua AI, nhưng vẫn là ông hoàng nắm trong tay 'quyền sinh, quyền sát'

16:32 , 16/01/2026
Khoảnh khắc lịch sử: 4 phi hành gia vừa trở về Trái đất sau 1 sự kiện chưa từng có tiền lệ!

Khoảnh khắc lịch sử: 4 phi hành gia vừa trở về Trái đất sau 1 sự kiện chưa từng có tiền lệ!

15:48 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên