Ngân sách Nga tăng gần 2 tỷ USD ‘nhờ’ các lệnh trừng phạt

21-01-2026 - 19:55 PM | Tài chính quốc tế

Nga tuyên bố các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt giúp ngân sách nước này thu được 131 tỷ rúp (1,7 tỷ USD).

Các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt đã mang lại 131 tỷ ruble (1,7 tỷ USD) cho ngân sách Nga, theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp chiến lược của chính phủ Nga về phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại.

Theo các tài liệu, “các biện pháp đáp trả trừng phạt, bao gồm tăng thuế đối với hàng hóa từ các nước không thân thiện, đã giúp hỗ trợ các nhà sản xuất Nga và trở thành nguồn thu chính thức. Ngân sách thu được thêm 131 tỷ rúp (1,7 tỷ USD)”.

Do việc kiểm soát xuất khẩu thiết bị, phương tiện vận tải và sản phẩm y tế, 1.200 loại hàng hóa cần thiết cho các ngành công nghiệp trọng điểm vẫn còn trên thị trường.

“Ưu đãi thuế quan đang được áp dụng nhằm thúc đẩy đầu tư, bao gồm 73 ngành ưu tiên và đã hỗ trợ hơn 20 dự án”, các tài liệu cho biết.

Năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Mỹ và phương Tây đã áp đặt hơn 30.000 lệnh trừng phạt lên Nga. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.

Các ngân hàng lớn của Nga đã bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, tài sản của các nhà tài phiệt Nga bị đóng băng, và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ quan trọng.

Từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, EU đã phê duyệt 19 gói trừng phạt chống Nga. Hiện tại, gói thứ 20 đang được chuẩn bị.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Nga không sụp đổ như kỳ vọng, mà dần thích nghi, tái cơ cấu dòng thương mại và tìm được các thị trường thay thế.

Cuối năm 2025, tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA), Bộ Ngoại giao Nga cho biết nền kinh tế châu Âu đã mất khoảng 1.600 tỷ euro (hơn 1.700 tỷ USD) do các lệnh trừng phạt chống lại Moscow từ năm 2022.

Theo Tass, RT﻿

