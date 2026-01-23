Nguyên do nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ngừng hoạt động?

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.

Tháng 3/2011, một trận động đất mạnh và sóng thần sau đó đã gây ra sự cố tan chảy lõi lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, do Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (Tepco) - Tập đoàn điện lực lớn nhất Nhật Bản, vận hành.

Đây là sự cố tàn phá nhất kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986 ở Liên Xô. Chính phủ Nhật Bản sau đó đã quyết định ngừng hoạt động toàn bộ 54 nhà máy điện hạt nhân thương mại của nước này để bảo trì và kiểm tra cấu trúc.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính quyền Tokyo đã tiến hành tái kích hoạt các nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động nhằm ổn định giá năng lượng.

Hôm 22/1, Tepco cho biết, họ buộc phải đóng cửa một lò phản ứng tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa.

Theo nhà điều hành, tổ máy số 6 đã được khởi động lại vào ngày 21/1 sau 13 năm ngừng hoạt động, nhưng đến ngày hôm sau, chuông báo động của hệ thống giám sát hoạt động thanh điều khiển lại reo lên.

Các nỗ lực sửa chữa hệ thống an toàn đã thất bại, buộc phải đóng cửa phòng ngừa.

“Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, nhưng vì dự kiến sẽ mất thời gian để xác định nguyên nhân, chúng tôi đã quyết định tạm thời đóng cửa nhà máy vào ngày 22/1 để kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng”, Tepco thông báo cho biết.

Nhà máy cũng gặp sự cố báo động trong lần thử nghiệm cuối cùng vào ngày 17/1, khiến việc khởi động lại bị trì hoãn một ngày.

Vào tháng 5/2023, cơ quan giám sát hạt nhân Nhật Bản đã gia hạn lệnh cấm hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa do lo ngại về an toàn, sau khi một nhân viên làm mất một chồng tài liệu liên quan đến các quy trình an ninh tại nhà máy điện này.