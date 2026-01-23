Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump kiện ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và CEO Jamie Dimon, giới tài chính Mỹ dậy sóng

23-01-2026 - 10:35 AM | Tài chính quốc tế

Ông Trump kiện ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và CEO Jamie Dimon, giới tài chính Mỹ dậy sóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 đã đệ đơn kiện JPMorgan Chase và CEO Jamie Dimon, đồng thời yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ngân hàng JPMorgan Chase đã đóng một số tài khoản của ông để phục vụ cho một chương trình nghị sự chính trị.

Đơn kiện được nộp tại Tòa án tiểu bang Florida, hạt Miami-Dade. Ông Trump cáo buộc ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã vi phạm chính sách của chính mình khi nhắm riêng vào ông để lợi dụng “làn sóng chính trị”.

JPMorgan phủ nhận việc đóng tài khoản vì lý do chính trị hoặc tôn giáo. Cổ phiếu JPMorgan chốt phiên ngày 22/1 tăng 0,5%.

Ngân hàng này cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi Tổng thống Trump khởi kiện, nhưng chúng tôi tin rằng vụ kiện này không có cơ sở. Chúng tôi tôn trọng quyền kiện tụng của Tổng thống và quyền tự vệ của chúng tôi”.

Ông Trump trước đó cũng đã công kích các tổ chức cho vay khác, trong đó có Bank of America, với những cáo buộc tương tự về việc tước đi các dịch vụ ngân hàng. Gần đây, ông còn làm dấy lên sự phản đối trong ngành tài chính khi yêu cầu áp trần 10% đối với lãi suất thẻ tín dụng.

Ông Jamie Dimon là người đã điều hành JPMorgan suốt hai thập kỷ và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới doanh nghiệp Mỹ. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 21/1, ông Dimon phát biểu rằng việc áp trần lãi suất thẻ sẽ hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của nhiều người tiêu dùng và có thể gây ra một “thảm họa kinh tế”.

Cùng thời điểm đó, các lãnh đạo ngành ngân hàng lại hoan nghênh nỗ lực nới lỏng quy định của chính quyền. Họ cho rằng điều này có thể cắt giảm thủ tục rườm rà, cải thiện lợi nhuận và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Reuters

Giá vàng, bạc đua nhau lập kỷ lục

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Không còn sự lựa chọn nào khác’: Tránh được Nga, châu Âu lại mắc kẹt vào chiếc ‘bẫy’ 750 tỷ euro với Mỹ

‘Không còn sự lựa chọn nào khác’: Tránh được Nga, châu Âu lại mắc kẹt vào chiếc ‘bẫy’ 750 tỷ euro với Mỹ Nổi bật

Nga vừa đón tin vui chưa từng có từ nền kinh tế 19 nghìn tỷ USD

Nga vừa đón tin vui chưa từng có từ nền kinh tế 19 nghìn tỷ USD Nổi bật

Giá vàng, bạc đua nhau lập kỷ lục

Giá vàng, bạc đua nhau lập kỷ lục

10:26 , 23/01/2026
Thuế 'ngầm' 50 tỷ USD tại Anh: Tại sao người dân đang cảm thấy nghèo đi dù được tăng lương?

Thuế 'ngầm' 50 tỷ USD tại Anh: Tại sao người dân đang cảm thấy nghèo đi dù được tăng lương?

10:18 , 23/01/2026
"Kỳ quan bay" của người Israel: Chinh phục cả Mỹ, Ý và Chile

"Kỳ quan bay" của người Israel: Chinh phục cả Mỹ, Ý và Chile

09:56 , 23/01/2026
Nguyên do nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ngừng hoạt động?

Nguyên do nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ngừng hoạt động?

09:38 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên