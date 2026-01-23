Ông Trump kiện ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và CEO Jamie Dimon, giới tài chính Mỹ dậy sóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ngân hàng JPMorgan Chase đã đóng một số tài khoản của ông để phục vụ cho một chương trình nghị sự chính trị.

Đơn kiện được nộp tại Tòa án tiểu bang Florida, hạt Miami-Dade. Ông Trump cáo buộc ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã vi phạm chính sách của chính mình khi nhắm riêng vào ông để lợi dụng “làn sóng chính trị”.

JPMorgan phủ nhận việc đóng tài khoản vì lý do chính trị hoặc tôn giáo. Cổ phiếu JPMorgan chốt phiên ngày 22/1 tăng 0,5%.

Ngân hàng này cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi Tổng thống Trump khởi kiện, nhưng chúng tôi tin rằng vụ kiện này không có cơ sở. Chúng tôi tôn trọng quyền kiện tụng của Tổng thống và quyền tự vệ của chúng tôi”.

Ông Trump trước đó cũng đã công kích các tổ chức cho vay khác, trong đó có Bank of America, với những cáo buộc tương tự về việc tước đi các dịch vụ ngân hàng. Gần đây, ông còn làm dấy lên sự phản đối trong ngành tài chính khi yêu cầu áp trần 10% đối với lãi suất thẻ tín dụng.

Ông Jamie Dimon là người đã điều hành JPMorgan suốt hai thập kỷ và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới doanh nghiệp Mỹ. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 21/1, ông Dimon phát biểu rằng việc áp trần lãi suất thẻ sẽ hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của nhiều người tiêu dùng và có thể gây ra một “thảm họa kinh tế”.

Cùng thời điểm đó, các lãnh đạo ngành ngân hàng lại hoan nghênh nỗ lực nới lỏng quy định của chính quyền. Họ cho rằng điều này có thể cắt giảm thủ tục rườm rà, cải thiện lợi nhuận và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Reuters