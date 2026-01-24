Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc làm chấn động ngành công nghệ: Chip mảnh hơn sợi tóc người, dệt trực tiếp vào vải vẫn xử lý như vi mạch

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển thành công một loại “chip sợi” dẻo, mảnh như sợi tóc người, có thể dệt trực tiếp vào vải. Công nghệ này mở ra triển vọng về quần áo tích hợp màn hình tương tác tương tự như tivi, thiết bị cấy ghép não thế hệ mới có khả năng xử lý tín hiệu ngay bên trong cơ thể, cũng như trải nghiệm xúc giác siêu chân thực trong thực tế ảo.

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, đã tích hợp trọn vẹn một mạch có khả năng xử lý, lưu trữ và truyền tín hiệu vào một sợi polymer đàn hồi. Sợi này có đường kính còn mỏng hơn sợi tóc người.

Công trình, được công bố trên tạp chí Nature ngày 22/1, đánh dấu bước tiến vượt ra ngoài khuôn khổ cấu trúc phẳng và cứng của các chip silicon truyền thống vốn thống trị ngành bán dẫn suốt nhiều thập kỷ.

“Cơ thể con người được cấu tạo từ các mô mềm. Vì vậy, những lĩnh vực mới nổi như giao diện não - máy tính trong tương lai cần các hệ thống điện tử mềm, linh hoạt và tương thích sinh học cao”, trưởng nhóm nghiên cứu Peng Huisheng cho biết. Theo ông, nhóm của ông đã dành hơn 10 năm để phát triển các loại sợi chức năng phục vụ chiếu sáng, hiển thị và cung cấp năng lượng.

Đột phá này không chỉ cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc mở rộng ranh giới công nghệ bán dẫn, mà còn hé lộ hướng đi mới cho ngành điện tử dẻo, lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng ứng dụng thương mại và y sinh có giá trị cao trong tương lai.

Theo Xinhua