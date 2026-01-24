Mỹ hoãn áp thuế với châu Âu

Quyết định đưa ra sau khi ông đạt Trump được một khuôn khổ thỏa thuận tương lai với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến Greenland.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).

Dù chưa công bố chi tiết, Tổng thống Trump mô tả thỏa thuận là dài hạn, thậm chí vô thời hạn, nhấn mạnh không liên quan đến tiền bạc và hiện các bên đang hoàn thiện các nội dung cụ thể. Khi được hỏi về việc Mỹ có đạt được quyền sở hữu Greenland hay không, ông Trump chỉ nói đây là một "thỏa thuận dài hạn".

Tổng thống Trump nhấn mạnh các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục, trong đó có một sáng kiến mang tên Vòm vàng liên quan đến an ninh tại Greenland.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Mỹ đã đưa ra khả năng mua Greenland, hoặc thậm chí sử dụng quân đội Mỹ để giành quyền kiểm soát, dù hòn đảo này là một lãnh thổ của Đan Mạch – một đồng minh NATO.

Giới chức Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ đề xuất của Mỹ, tái khẳng định rằng Greenland không phải để bán. Khi căng thẳng leo thang, hàng loạt quốc gia NATO châu Âu đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. Đáp lại, ông Trump đe dọa áp thuế mới đối với 8 quốc gia này, bắt đầu ở mức 10% vào tháng tới và tăng lên 25% vào tháng 6.

Cũng trong ngày 21/1, trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Trump đã trình bày lập luận về việc Mỹ cần giành được Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực quân sự để theo đuổi lãnh thổ này, cho thấy một sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đó.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Trump đã từ chối nói rõ liệu khuôn khổ mới có bao gồm việc Mỹ giành quyền sở hữu Greenland hay không, nhưng nhấn mạnh đây là một thỏa thuận dài hạn ở mức cao nhất và đặt Mỹ và các đồng minh vào vị thế thuận lợi.

Thị trường chứng khoán, vốn đã lao dốc một ngày trước đó do lập trường ngày càng cứng rắn của Tổng thống Mỹ đối với Greenland, đã ngay lập tức phục hồi.