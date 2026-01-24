Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trump nói 'vết bầm mới trên tay là do dùng thuốc aspirin'

24-01-2026 - 10:14 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 cho biết vết bầm dễ nhận thấy trên bàn tay trái của ông là do dùng aspirin với liều cao.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về Mỹ, Tổng thống Trump nói vết bầm trên bàn tay xuất hiện sau khi ông vô tình va tay vào một chiếc bàn bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. Theo ông, việc sử dụng aspirin hằng ngày khiến cơ thể ông “dễ bị bầm tím” hơn bình thường.

“Họ nói hãy uống aspirin nếu ông quan tâm đến trái tim của mình, nhưng đừng uống nếu không muốn bị bầm nhẹ. Tôi thì uống loại aspirin liều cao”, ông Trump cho biết.

Ông Trump nói 'vết bầm mới trên tay là do dùng thuốc aspirin'- Ảnh 1.

Bàn tay bị bầm tím của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trước đó, những hình ảnh chụp Tổng thống Trump tại lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1 cho thấy một vết bầm tím khá rõ trên mu bàn tay trái của ông. Chi tiết này không xuất hiện trong các bức ảnh chụp ở thời điểm đầu sự kiện cũng như trong những ngày trước đó, làm dấy lên một số nghi vấn liên quan đến tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho biết bác sĩ từng khuyên ông không nhất thiết phải dùng aspirin vì tình trạng sức khỏe “rất tốt”, song ông vẫn quyết định tiếp tục sử dụng.

“Bác sĩ nói: ‘Ngài không cần phải uống đâu, ngài rất khỏe.’ Tôi trả lời: ‘Tôi không muốn mạo hiểm’”, ông Trump kể lại.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đã va tay vào góc bàn ký trong lễ công bố sáng kiến Hội đồng Hòa bình do ông khởi xướng. Bốn bác sĩ, gồm hai bác sĩ phẫu thuật và hai bác sĩ nội khoa, trao đổi với Reuters nhận định aspirin có thể là yếu tố góp phần gây ra vết bầm.

Trước đó trong tháng này, ông Trump nói với tờ Wall Street Journal rằng ông uống aspirin hằng ngày với liều cao hơn mức các bác sĩ khuyến nghị, với mong muốn có “dòng máu loãng, lưu thông tốt qua tim”.

Mùa hè năm ngoái, bà Leavitt từng cho biết những vết bầm trên tay ông Trump khi đó là do ông bắt tay quá nhiều người. Ông Trump, 79 tuổi, là người cao tuổi thứ hai từng đảm nhiệm cương vị tổng thống Mỹ, sau người tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump dọa áp thuế 200% ‘đặc sản’ của Pháp, cổ phiếu loạt ông lớn lao dốc, thị trường chìm trong sắc đỏ

Theo PV/VTCnews

VTCnews

