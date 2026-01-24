Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số lượng tàu ngầm hạt nhân

24-01-2026 - 21:31 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã trở thành quốc gia lớn thứ hai trên thế giới về số lượng tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động, vượt qua Nga.

Thông tin này được Defense Security Asia đưa tin. Như vậy, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách với Hoa Kỳ và đẩy Liên bang Nga xuống vị trí thứ ba về chỉ số này.

Theo bài báo, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hiện có khoảng 32 tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động. Để so sánh, hạm đội Nga chỉ có 25 - 28 tàu ngầm đang phục vụ.

Đồng thời quốc gia dẫn đầu không thể tranh cãi vẫn là Hoa Kỳ, khi Hải quân nước này có khoảng 71 tàu ngầm hạt nhân hoạt động vào cuối năm 2025.

Đến đầu năm 2026, hạm đội tàu ngầm Trung Quốc sẽ sở hữu các tàu ngầm tấn công hạt nhân đa năng Type 093 và 093A. Phiên bản mới nhất - Type 093B, cũng đang được đưa vào biên chế.

Tàu ngầm hạt nhân đa năng Type 093B.

Tất cả chúng đều được thiết kế để chống lại tàu ngầm và tàu nổi của đối phương thông qua việc sử dụng ngư lôi và tên lửa.

Một đặc điểm nổi bật của Type 093B là sự hiện diện của 24 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa chống hạm YJ-12 hoặc YJ-18, cũng như 6 ống phóng ngư lôi 533 mm ở mũi tàu.

Ngoài ra Hải quân PLA còn sở hữu ít nhất 9 tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 094 và 094A. Những tàu ngầm này tạo thành lực lượng răn đe hạt nhân dưới nước của Trung Quốc. Chúng được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 và JL-3.

Trung Quốc cũng đang phát triển hai dự án thế hệ mới. Thân tàu của một tàu ngầm tấn công Type 095 đang trong giai đoạn lắp ráp ban đầu. Chiếc tàu ngầm mang tên lửa đầu tiên thuộc dự án Type 096 mới cũng đang được chế tạo.

Bài báo lưu ý rằng việc Nga tụt xuống vị trí thứ 3 về số lượng tàu ngầm hạt nhân không phải là kết quả của sự suy giảm tiềm năng, mà là tác động tích lũy của sự trì trệ công nghiệp, những hạn chế về ngân sách và sự thay đổi trọng tâm chiến lược đã hạn chế khả năng đổi mới và sẵn sàng hoạt động của hạm đội.

Theo Defense Security Asia

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

