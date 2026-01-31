Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại quả hot nhất Tết để 2 tháng không mốc, không hỏng, càng lâu càng ngon ngọt

31-01-2026 - 10:21 AM | Sống

Đây là loại quả được nhiều gia đình chuộng mua dịp lễ Tết.

Cứ gần Tết Nguyên đán, nhiều gia đình lại tất bật tìm mua bưởi ngon để ăn dần hoặc trưng trong nhà. Đặc biệt ở miền Bắc, bưởi gần như là loại quả không thể thiếu trong những ngày Tết, vừa dễ bảo quản, vừa có hương vị thanh mát, hỗ trợ tiêu hóa tốt sau những bữa ăn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ.

Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng mua bưởi với số lượng lớn nhưng chỉ để được vài tuần là quả bị héo, mốc hoặc xuống vị. Thực tế, nếu biết cách chọn và bảo quản đúng, bưởi có thể để được từ 1 - 2 tháng, thậm chí lâu hơn mà không hỏng. Đáng chú ý, với một số giống bưởi như bưởi Diễn, càng để lâu vị lại càng ngọt và đậm đà. Để bưởi giữ được lâu, tươi ngon suốt mùa Tết, bạn có thể áp dụng những mẹo đơn giản dưới đây.

Loại quả hot nhất Tết để 2 tháng không mốc, không hỏng, càng lâu càng ngon ngọt- Ảnh 1.

Chọn bưởi ngay từ đầu là yếu tố quan trọng nhất

Nếu mua bưởi để bày bàn thờ, bạn có thể chọn những quả to, tròn đều, cuống còn lá xanh để tạo cảm giác đẹp mắt. Loại bưởi này chỉ cần mua trước Tết vài ngày là phù hợp.

Với bưởi mua để ăn dần, nên ưu tiên những quả có kích thước vừa phải, cầm chắc tay, vỏ căng, không có vết dập hay đốm lạ. Trọng lượng lý tưởng khoảng 600-800g mỗi quả. Riêng bưởi Diễn, nên chọn những quả có vỏ màu vàng rơm hoặc vàng sậm, bề mặt hơi sần.

Nếu muốn ăn ngay, có thể chọn bưởi có vỏ hơi nhăn, sờ thấy mềm tay. Lúc này, múi bưởi thường đã xuống nước, vị ngọt rõ hơn. Ngược lại, nếu có ý định trữ lâu, hãy chọn những quả còn tươi, vỏ căng và đặc biệt là còn nguyên núm.

Loại quả hot nhất Tết để 2 tháng không mốc, không hỏng, càng lâu càng ngon ngọt- Ảnh 2.

Ưu tiên bưởi còn nguyên núm

Bưởi còn nguyên núm và cuống sẽ giữ nước tốt hơn, hạn chế tình trạng khô héo. Theo kinh nghiệm dân gian, những quả bưởi giữ được phần núm có thể bảo quản từ 2-3 tháng mà vẫn giữ được độ tươi.

Khi mua về, bạn có thể cắt bớt phần cuống dài để gọn gàng hơn, nhưng nên giữ lại phần núm sát quả. Với bưởi Diễn, trong quá trình bảo quản, các axit hữu cơ sẽ dần chuyển hóa thành đường, khiến vị ngọt đậm hơn theo thời gian.

Quét vôi trắng quanh cuống - mẹo đơn giản nhưng hiệu quả

Đây là cách bảo quản bưởi được nhiều gia đình áp dụng từ xưa đến nay. Trước tiên, dùng khăn sạch thấm rượu trắng hoặc cồn lau nhẹ phần cuống và vỏ quả để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn.

Sau đó, chuẩn bị vôi tôi (có thể mua ở các cửa hàng bán trầu cau) và quét một lớp mỏng quanh phần cuống bưởi. Vôi có tác dụng hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng tấn công, giúp quả giữ được lâu hơn mà không bị hỏng. Chỉ cần thực hiện đúng cách, bưởi có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được hình dáng và chất lượng.

Loại quả hot nhất Tết để 2 tháng không mốc, không hỏng, càng lâu càng ngon ngọt- Ảnh 3.

Đặt bưởi ở nơi khô ráo, thoáng mát

Khi bảo quản bưởi, tuyệt đối không để trực tiếp dưới nền gạch, đặc biệt vào những ngày thời tiết nồm ẩm. Hơi nước từ nền nhà có thể khiến bưởi nhanh mốc, hỏng vỏ.

Tốt nhất nên đặt bưởi ở nơi cao ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Bạn có thể lót bìa carton hoặc tấm gỗ khô bên dưới rồi xếp bưởi lên trên. Không nên xếp bưởi chồng lên nhau để tránh dập quả và tạo điểm ẩm.

Khoảng 10-15 ngày, nên kiểm tra bưởi một lần để loại bỏ kịp thời những quả có dấu hiệu hư hỏng, tránh ảnh hưởng sang các quả khác. Với cách bảo quản đúng, bưởi có thể để từ 2-3 tháng, thậm chí 3-4 tháng mà không lo mốc hỏng, càng để càng ngọt.

Thương lái tấp nập vào tận vườn thu mua loại quả giòn, ngọt đậm, người dân Hưng Yên kiếm bộn tiền

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
loại quả

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khuyên thật lòng: 7 kiểu uống trà biến tốt thành "độc", cắt ngắn tuổi thọ nhưng rất nhiều người Việt… thích

Khuyên thật lòng: 7 kiểu uống trà biến tốt thành "độc", cắt ngắn tuổi thọ nhưng rất nhiều người Việt… thích Nổi bật

5 loại thịt là "kẻ cắp" collagen, ăn nhiều thì chăm da, tập thể dục thế nào vẫn nhanh già hơn bạn bè cùng lứa

5 loại thịt là "kẻ cắp" collagen, ăn nhiều thì chăm da, tập thể dục thế nào vẫn nhanh già hơn bạn bè cùng lứa Nổi bật

Khi những “Thiên thần” tạo nên giá trị từ đôi tay của mình

Khi những “Thiên thần” tạo nên giá trị từ đôi tay của mình

10:00 , 31/01/2026
Danh tính Đại úy Công an sở hữu hàng loạt clip tuyên truyền pháp luật "gây bão" trên Facebook cá nhân

Danh tính Đại úy Công an sở hữu hàng loạt clip tuyên truyền pháp luật "gây bão" trên Facebook cá nhân

09:20 , 31/01/2026
Chuyên gia Mỹ tiết lộ 6 loại thực phẩm chống lão hóa, giúp bạn trông trẻ hơn 2 tuổi, giảm 2kg trong 8 tuần!

Chuyên gia Mỹ tiết lộ 6 loại thực phẩm chống lão hóa, giúp bạn trông trẻ hơn 2 tuổi, giảm 2kg trong 8 tuần!

09:19 , 31/01/2026
Đến lượt Aptamil Đức bị thu hồi

Đến lượt Aptamil Đức bị thu hồi

08:55 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên