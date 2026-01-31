Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Liên tiếp chuyển khoản 53 triệu đồng cho bạn trai Việt kiều Mỹ, đến khi bạn trai mượn xe mô tô, người phụ nữ Hải Phòng báo công an

31-01-2026 - 11:32 AM | Sống

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, bạn trai của chị thực ra là thanh niên 25 tuổi ở Hà Nội.

Theo báo Hải Phòng, Công an phường Chu Văn An đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.T., trú tại phường Trần Nhân Tông (cùng thành phố Hải Phòng). Chị T. phản ánh việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Long” lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản.

Công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Hoàng Long (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Long tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Long” tham gia các nhóm hẹn hò trên mạng xã hội từ năm 2024. Trong quá trình làm quen, đối tượng chủ động xây dựng mối quan hệ tình cảm với chị T.. Đối tượng đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, tự nhận có quốc tịch Mỹ và có mối quan hệ với Đại sứ quán Mỹ nhằm tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt tiền và tài sản của bị hại.

Kết quả điều tra, công an bước đầu xác định, từ tháng 2/2025 đến tháng 12/2025, Long đã nhiều lần yêu cầu chị T. chuyển tiền qua ví điện tử với tổng số tiền trên 53 triệu đồng. Đối tượng Long còn mượn 1 xe mô tô của bị hại mang đi bán và tiếp tục chiếm đoạt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 61,8 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp﻿

