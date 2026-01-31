NASA phát hiện hành tinh “giống Trái Đất đáng kinh ngạc”, liệu có phải “địa chỉ” của người ngoài hành tinh?

Một trong những câu hỏi lớn nhất của khoa học nhân loại từ trước đến nay là liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ hay không. Và nếu người ngoài hành tinh thực sự tồn tại, họ đang ở đâu. Mới đây, một phát hiện của NASA đã thắp lên hy vọng rằng con người có thể không phải là sinh vật duy nhất trong vũ trụ.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ cho biết họ đã phát hiện một ngoại hành tinh nằm cách Trái Đất khoảng 146 năm ánh sáng, được đánh giá là “đáng kinh ngạc khi giống Trái Đất”. Hành tinh này có tên HD 137010 b và có thể nằm ở rìa ngoài của vùng có thể sinh sống quanh ngôi sao chủ. Điều này đồng nghĩa với khả năng tồn tại nước ở dạng lỏng và một bầu khí quyển phù hợp cho sự sống.

Ảnh: NASA

Tuy nhiên, nếu có sự sống trên HD 137010 b, đó nhiều khả năng sẽ là những sinh vật thích nghi tốt với môi trường lạnh giá. Theo NASA, dù ngôi sao HD 137010 có loại tương tự Mặt Trời, nó lại mát và mờ hơn đáng kể. Điều này khiến nhiệt độ bề mặt hành tinh có thể không cao hơn âm 90 độ F, tương đương âm 68 độ C. Để so sánh, nhiệt độ trung bình trên bề mặt Sao Hỏa vào khoảng âm 85 độ F.

Ngoại hành tinh này được phát hiện nhờ dữ liệu thu thập từ Kính viễn vọng Không gian Kepler, trong nhiệm vụ thứ hai mang tên K2. Các nhà khoa học chỉ ghi nhận được một lần “quá cảnh”, tức là thời điểm hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao của nó. Dù chỉ là một tín hiệu duy nhất, chừng đó cũng đủ để họ ước tính chu kỳ quỹ đạo của hành tinh.

Dựa trên thời gian bóng của hành tinh di chuyển qua bề mặt ngôi sao, nhóm nghiên cứu cho rằng HD 137010 b có chu kỳ quỹ đạo khoảng 10 giờ, ngắn hơn nhiều so với Trái Đất. Các mô hình tính toán cho thấy hành tinh này có khả năng rất lạnh, song vẫn tồn tại kịch bản nó có thể là một thế giới ôn hòa hoặc thậm chí có đại dương nếu sở hữu bầu khí quyển giàu carbon dioxide hơn Trái Đất.

Theo NASA, có khoảng 40% khả năng HD 137010 b nằm trong vùng có thể sinh sống “bảo thủ”, và 51% khả năng nằm trong vùng có thể sinh sống “lạc quan”. Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng hành tinh này có tới 50 phần trăm khả năng nằm hoàn toàn ngoài vùng có thể tồn tại sự sống.

Để xác nhận liệu HD 137010 b có thực sự phù hợp cho sự sống hay không, các nhà khoa học sẽ cần tiến hành những quan sát bổ sung, điều mà họ thừa nhận là không hề dễ dàng. Do khoảng cách quỹ đạo của hành tinh này khá giống Trái Đất, các lần quá cảnh xảy ra rất hiếm, khiến việc phát hiện và xác nhận trở nên khó khăn hơn nhiều so với các hành tinh có quỹ đạo gần sao chủ.

NASA cho biết hy vọng xác nhận có thể đến từ những quan sát tiếp theo của TESS, kính viễn vọng săn ngoại hành tinh hiện vẫn đang hoạt động, hoặc CHEOPS của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Nếu không, việc thu thập thêm dữ liệu về HD 137010 b có thể sẽ phải chờ đến thế hệ kính viễn vọng không gian tiếp theo.