Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe

Dạo gần đây, giới mộ điệu ẩm thực Sài Thành đang truyền tai nhau về một tiệm bánh cống nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng (Quận 6) với những lời đồn thổi về số lượng bán ra cực khủng. Dù chỉ là một món ăn dân dã miền Tây nhưng tiệm bánh cống Sa Đéc này đã xác lập kỷ lục với ngày cao điểm bán tới 900 cái, thậm chí còn có "cộng tác viên" đặt hàng để hút chân không mang sang tận Mỹ và Hàn Quốc.

Trên đường Lý Chính Thắng có một tiệm bán bánh cống Sa Đéc khiến nhiều thực khách say đắm

Điều đầu tiên khiến thực khách phải tròn mắt khi bước vào quán chính là dàn bếp chiên bánh hoạt động liên tục với những xửng bánh vàng ươm. Chị chủ chia sẻ rằng để có được chiếc bánh đạt chuẩn, quy trình sơ chế nguyên liệu phải cực kỳ tỉ mỉ. Khoai môn được bào sợi rồi đem phơi nắng cho vừa đủ độ dẻo để khi chiên không bị vón cục mà vẫn giữ được độ bùi béo. Đậu xanh cũng được nấu khéo léo sao cho chín mềm nhưng phải giữ nguyên hạt để thực khách ăn không bị ngán.

Đặc biệt, loại bột gạo được quán sử dụng là bột gạo Sa Đéc chính gốc, được pha chế theo công thức gia truyền riêng của gia đình chứ không dùng bột pha sẵn. Những con tôm thẻ tươi rói, kích thước lớn bằng cả mặt khuôn bánh được tuyển chọn kỹ lưỡng mỗi ngày để đảm bảo khi chiên xong, tôm vẫn giữ được màu cam rực rỡ và vị ngọt thanh đặc trưng. Chị chủ khẳng định chỉ cần tôm không tươi là chiếc bánh chiên xong sẽ bị đen “thùi lùi” ngay lập tức, ngoài ra chị thỉnh thoảng còn dùng tôm sú: “Bữa nào mua được tôm sú là bánh lên màu đẹp lắm”.

Công thức làm bánh cống độc quyền được truyền qua nhiều đời

Một trong những điểm "đắt giá" nhất tạo nên thương hiệu bánh cống Sa Đéc chính là kỹ thuật chiên hai lửa. Bánh sau khi chiên lần một sẽ được để nguội khoảng 10 phút rồi mới chiên lại lần hai khi khách gọi món. Kỹ thuật này giúp chiếc bánh ráo dầu tuyệt đối, vỏ ngoài giòn tan như tan trong miệng nhưng bên trong vẫn giữ được độ ẩm và vị bùi của khoai môn, thịt bằm.

Để cân bằng lại vị béo ngậy của bánh, quán chuẩn bị một mâm rau "hoành tráng" với 13 loại rau khác nhau, từ lá cách, quế vị đến lá cóc, rau nhái. Chị chủ quán cực kỳ hào phóng khi cho phép thực khách ăn rau thoải mái không giới hạn, hết lại thêm. Sự kết hợp giữa vị nhẫn của cải xanh, vị chua nhẹ của lá cóc và mùi thơm nồng của quế vị khiến những người sợ dầu mỡ nhất cũng phải gật gù khen ngon.

Một tủ đầy rau tươi ăn kèm cùng bánh cống

Dù nằm ở vị trí hơi khuất trên đường Lý Chiêu Hoàng nhưng khách lúc nào cũng ra vào tấp nập, đặc biệt là vào giờ cao điểm sau 16 giờ chiều. Việc phải chờ đợi 15 phút cho một chiếc bánh mới ra lò là chuyện bình thường tại đây, bởi chị chủ quan niệm rằng bánh cống phải ăn nóng mới ngon và mỗi chiếc bánh đều được đặt hết tâm huyết vào đó. Với mức giá bình dân 22 nghìn đồng/cái nhưng chất lượng bất ngờ, quán đã trở thành địa chỉ "ruột" của không chỉ người dân địa phương mà còn của những thực khách lặn lội từ Củ Chi hay Thủ Đức tìm đến.

Tuy nhiên, bát bánh cống này cũng có những điểm khiến người ta phải đắn đo. Ngay dưới các đoạn video thực tế, nhiều thực khách đã tinh mắt soi ra chi tiết chảo dầu chiên bánh có màu khá sậm, thậm chí bị cho là "đen kịt" sau nhiều giờ hoạt động liên tục. Nhưng với những ai trót lòng say mê hương vị bánh cống miền Tây chuẩn vị với phần nhân đầy đặn tôm thịt thì đây thực sự là một "tọa độ" ẩm thực không thể bỏ qua.

Theo Ngọc Sài Gòn Phố