Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe

31-01-2026 - 16:23 PM | Sống

Nhưng đây lại là món đặc sản miền Tây khiến nhiều thực khách mê mẩn và có giá cực phải chăng.

Dạo gần đây, giới mộ điệu ẩm thực Sài Thành đang truyền tai nhau về một tiệm bánh cống nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng (Quận 6) với những lời đồn thổi về số lượng bán ra cực khủng. Dù chỉ là một món ăn dân dã miền Tây nhưng tiệm bánh cống Sa Đéc này đã xác lập kỷ lục với ngày cao điểm bán tới 900 cái, thậm chí còn có "cộng tác viên" đặt hàng để hút chân không mang sang tận Mỹ và Hàn Quốc.

Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 1.
Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 2.
Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 3.

Trên đường Lý Chính Thắng có một tiệm bán bánh cống Sa Đéc khiến nhiều thực khách say đắm

Điều đầu tiên khiến thực khách phải tròn mắt khi bước vào quán chính là dàn bếp chiên bánh hoạt động liên tục với những xửng bánh vàng ươm. Chị chủ chia sẻ rằng để có được chiếc bánh đạt chuẩn, quy trình sơ chế nguyên liệu phải cực kỳ tỉ mỉ. Khoai môn được bào sợi rồi đem phơi nắng cho vừa đủ độ dẻo để khi chiên không bị vón cục mà vẫn giữ được độ bùi béo. Đậu xanh cũng được nấu khéo léo sao cho chín mềm nhưng phải giữ nguyên hạt để thực khách ăn không bị ngán.

Đặc biệt, loại bột gạo được quán sử dụng là bột gạo Sa Đéc chính gốc, được pha chế theo công thức gia truyền riêng của gia đình chứ không dùng bột pha sẵn. Những con tôm thẻ tươi rói, kích thước lớn bằng cả mặt khuôn bánh được tuyển chọn kỹ lưỡng mỗi ngày để đảm bảo khi chiên xong, tôm vẫn giữ được màu cam rực rỡ và vị ngọt thanh đặc trưng. Chị chủ khẳng định chỉ cần tôm không tươi là chiếc bánh chiên xong sẽ bị đen “thùi lùi” ngay lập tức, ngoài ra chị thỉnh thoảng còn dùng tôm sú: “Bữa nào mua được tôm sú là bánh lên màu đẹp lắm”.

Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 4.
Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 5.
Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 6.

Công thức làm bánh cống độc quyền được truyền qua nhiều đời

Một trong những điểm "đắt giá" nhất tạo nên thương hiệu bánh cống Sa Đéc chính là kỹ thuật chiên hai lửa. Bánh sau khi chiên lần một sẽ được để nguội khoảng 10 phút rồi mới chiên lại lần hai khi khách gọi món. Kỹ thuật này giúp chiếc bánh ráo dầu tuyệt đối, vỏ ngoài giòn tan như tan trong miệng nhưng bên trong vẫn giữ được độ ẩm và vị bùi của khoai môn, thịt bằm.

Để cân bằng lại vị béo ngậy của bánh, quán chuẩn bị một mâm rau "hoành tráng" với 13 loại rau khác nhau, từ lá cách, quế vị đến lá cóc, rau nhái. Chị chủ quán cực kỳ hào phóng khi cho phép thực khách ăn rau thoải mái không giới hạn, hết lại thêm. Sự kết hợp giữa vị nhẫn của cải xanh, vị chua nhẹ của lá cóc và mùi thơm nồng của quế vị khiến những người sợ dầu mỡ nhất cũng phải gật gù khen ngon.

Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 7.
Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 8.
Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 9.

Một tủ đầy rau tươi ăn kèm cùng bánh cống

Dù nằm ở vị trí hơi khuất trên đường Lý Chiêu Hoàng nhưng khách lúc nào cũng ra vào tấp nập, đặc biệt là vào giờ cao điểm sau 16 giờ chiều. Việc phải chờ đợi 15 phút cho một chiếc bánh mới ra lò là chuyện bình thường tại đây, bởi chị chủ quan niệm rằng bánh cống phải ăn nóng mới ngon và mỗi chiếc bánh đều được đặt hết tâm huyết vào đó. Với mức giá bình dân 22 nghìn đồng/cái nhưng chất lượng bất ngờ, quán đã trở thành địa chỉ "ruột" của không chỉ người dân địa phương mà còn của những thực khách lặn lội từ Củ Chi hay Thủ Đức tìm đến.

Tuy nhiên, bát bánh cống này cũng có những điểm khiến người ta phải đắn đo. Ngay dưới các đoạn video thực tế, nhiều thực khách đã tinh mắt soi ra chi tiết chảo dầu chiên bánh có màu khá sậm, thậm chí bị cho là "đen kịt" sau nhiều giờ hoạt động liên tục. Nhưng với những ai trót lòng say mê hương vị bánh cống miền Tây chuẩn vị với phần nhân đầy đặn tôm thịt thì đây thực sự là một "tọa độ" ẩm thực không thể bỏ qua.

Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 10.
Chen chúc mua 1.000 cái bánh cống bất chấp chảo dầu đen kịt, thực khách vừa ăn ngon vừa nơm nớp lo cho sức khỏe- Ảnh 11.

Theo Ngọc Sài Gòn Phố

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường ĐH là “cái nôi” đào tạo kỹ sư hàng đầu Việt Nam được EVN “chọn mặt gửi vàng”, cùng bắt tay thực hiện kế hoạch rót 130.000 tỷ/năm

Trường ĐH là “cái nôi” đào tạo kỹ sư hàng đầu Việt Nam được EVN “chọn mặt gửi vàng”, cùng bắt tay thực hiện kế hoạch rót 130.000 tỷ/năm Nổi bật

5 loại thịt là "kẻ cắp" collagen, ăn nhiều thì chăm da, tập thể dục thế nào vẫn nhanh già hơn bạn bè cùng lứa

5 loại thịt là "kẻ cắp" collagen, ăn nhiều thì chăm da, tập thể dục thế nào vẫn nhanh già hơn bạn bè cùng lứa Nổi bật

Phát hiện người đàn ông làm lao công kiếm 5 tỷ đồng/năm, sở hữu 7 căn hộ ở thành phố "tấc đất tấc vàng"

Phát hiện người đàn ông làm lao công kiếm 5 tỷ đồng/năm, sở hữu 7 căn hộ ở thành phố "tấc đất tấc vàng"

16:11 , 31/01/2026
Học mẹ tôi dọn nhà đón Tết suốt 20 năm: 6 mẹo nhỏ giúp nhà lúc nào cũng như mới

Học mẹ tôi dọn nhà đón Tết suốt 20 năm: 6 mẹo nhỏ giúp nhà lúc nào cũng như mới

16:05 , 31/01/2026
Trứng đứng thứ 5 trong số các loại thực phẩm giàu protein phù hợp nhất cho người cao tuổi, đứng đầu là "món" mà hầu hết mọi người không nghĩ tới

Trứng đứng thứ 5 trong số các loại thực phẩm giàu protein phù hợp nhất cho người cao tuổi, đứng đầu là "món" mà hầu hết mọi người không nghĩ tới

15:38 , 31/01/2026
Cận cảnh 12 tấn trứng non, sụn gà... “chữ lạ” nằm la liệt trong 3 xe container đang chờ tuồn ra thị trường tại Hà Nội

Cận cảnh 12 tấn trứng non, sụn gà... “chữ lạ” nằm la liệt trong 3 xe container đang chờ tuồn ra thị trường tại Hà Nội

15:13 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên