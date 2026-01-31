Phát hiện người đàn ông làm lao công kiếm 5 tỷ đồng/năm, sở hữu 7 căn hộ ở thành phố "tấc đất tấc vàng"

Ở tuổi 56, ông Koichi Matsubara làm công việc lao công tại một chung cư ở Tokyo (Nhật Bản). Ông chỉ làm việc 3 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 4 tiếng, với nhiệm vụ dọn dẹp khu vực công cộng và báo cáo các thiết bị hỏng hóc trong tòa nhà. Nhờ sự niềm nở, lịch sự và tận tâm, Matsubara được hầu hết cư dân yêu mến.

Mức lương ông nhận được chỉ khoảng 100.000 yên mỗi tháng (gần 17 triệu đồng) - con số khá thấp so với chi phí sinh hoạt tại Tokyo. Tuy nhiên, Matsubara cho biết ông hoàn toàn hài lòng với công việc này, bởi mục đích đi làm của ông không phải để kiếm tiền.

Thực tế, Koichi Matsubara đang sở hữu 7 căn hộ cho thuê tại thành phố Tokyo và các khu vực ngoại ô. Bên cạnh đó, ông còn có nguồn thu ổn định từ việc đầu tư cổ phiếu và các quỹ chỉ số. Tổng thu nhập hàng năm của người đàn ông này ước tính lên tới khoảng 30 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng).

“Tôi không sinh ra trong một gia đình giàu có nên từ sớm đã học cách tiết kiệm để có được thứ mình mong muốn. Ngay từ khi còn trẻ, tôi luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và từng bước chinh phục chúng”, Matsubara chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm việc tại một nhà máy địa phương với mức lương khoảng 180.000 yên/tháng. Nhờ kiểm soát chi tiêu nghiêm ngặt, chỉ sau vài năm, Matsubara đã tiết kiệm được 3 triệu yên. Khi thị trường bất động sản Nhật Bản lao dốc vào thập niên 1990, ông nhanh chóng nắm bắt cơ hội, mua những căn hộ đầu tiên với giá rẻ.

Trong những năm tiếp theo, người đàn ông tiếp tục duy trì lối sống tiết kiệm tối đa để tái đầu tư, mua thêm nhà và cho thuê lại. Nhờ chiến lược này, Matsubara dần tích lũy được khối tài sản đáng mơ ước đối với nhiều người.

Dù đã đạt được tự do tài chính, ông vẫn duy trì lối sống tối giản: tự nấu ăn, hiếm khi mua quần áo mới, sử dụng điện thoại giá rẻ và đi xe đạp đến chỗ làm.

Lý giải việc vẫn chọn làm lao công dù hoàn toàn có thể nghỉ hưu, Matsubara cho biết: “Tôi có thể nghỉ ngơi và không làm gì cả, nhưng điều đó khiến cả thể chất lẫn tinh thần trở nên uể oải. Việc thức dậy mỗi sáng, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng mang lại cho tôi cảm giác tích cực. Công việc này không áp lực, không yêu cầu bằng cấp và cũng không ảnh hưởng đến việc quản lý các căn hộ hay theo dõi đầu tư”.

Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu sống của mình không phải để khoe khoang sự giàu có, mà là đảm bảo an toàn tài chính lâu dài. “Dù có tiền, tôi vẫn lo chi phí sinh hoạt sẽ tăng nhanh trong tương lai. Cuộc sống luôn tiềm ẩn rủi ro. Nếu tôi mắc bệnh nặng, căn hộ không có người thuê hoặc đầu tư thất bại thì sao? Nghĩ đến những điều đó, tôi buộc phải tính toán cẩn trọng”, Matsubara nói.

Câu chuyện của Koichi Matsubara phản ánh tâm lý của không ít người Nhật Bản, khi nỗi lo về tương lai sau nghỉ hưu khiến họ theo đuổi lối sống tiết kiệm và tích lũy tối đa. Năm 2024, một người đàn ông 45 tuổi tại Nhật từng gây chú ý khi sở hữu khối tài sản lên tới 135 triệu yên (khoảng 24 tỷ đồng) sau 21 năm dành dụm.

Người này chấp nhận tăng ca, sống trong ký túc xá công ty, mua đồ gia dụng cũ để cắt giảm chi tiêu. Bữa ăn hàng ngày của ông chỉ gồm cơm, mận chua và rau muối, thỉnh thoảng bổ sung một chai nước tăng lực từ điểm thưởng tại cửa hàng tiện lợi. Chỉ khi đạt được mục tiêu tiết kiệm, ông mới cho phép mình cải thiện khẩu phần ăn và mua sắm đồ dùng mới.

Dù lối sống này gây ra tranh cãi nhưng người đàn ông này vẫn tự hào về kết quả đạt được khi có thể hoàn thành mục tiêu tự do tài chính.

Theo Yahoo Japan