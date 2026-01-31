Cận cảnh 12 tấn trứng non, sụn gà... “chữ lạ” nằm la liệt trong 3 xe container đang chờ tuồn ra thị trường tại Hà Nội

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp cận Tết Nguyên đán, khoảng 10h00 ngày 29/01, Tổ liên ngành Phòng An ninh kinh tế – Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Công an xã Thanh Trì tiến hành kiểm tra 03 xe container đang tập kết tại bãi xe đường Vũ Lăng, xã Thanh Trì, TP Hà Nội.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12,3 tấn thực phẩm không bảo đảm an toàn, gồm: 8,3 tấn sụn gà có chữ nước ngoài; 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật. Tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Chủ số hàng trên được xác định là ông Hoàng Văn Chức, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại 34/26 tổ 10, khu phố 3, phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chức không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa. Trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.