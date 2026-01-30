Khách chi 7 tỷ đồng mua vàng thưởng nhân viên, chủ tiệm vui vẻ giao dịch nhưng nhận yêu cầu mua thêm 18 tỷ lại báo công an

Khi giá vàng quốc tế liên tục biến động mạnh, các hình thức lừa đảo liên quan đến vàng cũng gia tăng nhanh chóng. Cuối năm 2025, một cửa hàng vàng bạc đá quý tại thành phố Phổ Dương (Trung Quốc) bất ngờ tiếp đón một vị khách chi tiêu với số tiền lên tới hàng triệu nhân dân tệ nhưng có nhiều hành động bất thường.

Theo chia sẻ của cô Lưu, quản lý cửa hàng, trước đó cô được một người lạ kết bạn qua WeChat. Người này tự xưng là giám đốc doanh nghiệp, đặt vấn đề mua vàng bạc đá quý làm phúc lợi cho nhân viên, với tổng giá trị khoảng 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng).

Sau khi biết cửa hàng có sẵn nhiều sản phẩm, một thanh niên ngoài 20 tuổi đã trực tiếp đến giao dịch. Ngay trong lần mua đầu tiên, người này chi tới 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng), mua hơn 40 chiếc vòng tay vàng cùng hàng chục mặt dây chuyền. Đáng chú ý, anh ta gần như không hỏi giá, không cân đo, cũng không kén chọn kiểu dáng.

Chi tiết khiến chủ tiệm bắt đầu sinh nghi là sau khi thanh toán, vị khách không mang số vàng đi ngay. Thay vào đó, anh ta chia nhỏ số trang sức thành nhiều gói và lần lượt giao cho những người đang đứng chờ sẵn bên ngoài cửa hàng.

Tối cùng ngày, khi quản lý cửa hàng vẫn đang vui mừng vì doanh thu tăng mạnh, vị khách tiếp tục liên lạc và đề nghị mua thêm trang sức vàng trị giá khoảng 5 triệu NDT (tương đương 18 tỷ đồng) vào ngày hôm sau. Nhớ lại những dấu hiệu bất thường, cô Lưu quyết định trình báo công an địa phương.

Cùng thời điểm này, Đội Chống gian lận Công an thành phố Phổ Dương cũng nhận được cảnh báo về các dòng tiền đáng ngờ có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Sau khi phân tích dữ liệu, lực lượng chức năng nghi ngờ đây là một đường dây rửa tiền thông qua hoạt động mua bán vàng hợp pháp và nhanh chóng triển khai biện pháp theo dõi.

Ngày hôm sau, khi các nghi phạm tiếp tục quẹt thẻ mua vàng tại cửa hàng, công an đã ập vào, bắt giữ 4 đối tượng ngay tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người thanh niên mua vàng chỉ là một mắt xích trong băng nhóm lừa đảo viễn thông. Đối tượng này giả danh “ông chủ giàu có” để mua vàng, sử dụng tiền bất hợp pháp nhằm hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Theo cơ quan chức năng, nhóm nghi phạm hoạt động theo mô hình phân công rõ ràng: 2 người canh gác, 2 người giao hàng và 1 người trực tiếp mua vàng. Các đối tượng nhận chỉ đạo thông qua phần mềm trò chuyện và vận chuyển vàng đến những địa điểm xa trung tâm, ít bị giám sát.

Công an nhận định đây là một thủ đoạn rửa tiền tinh vi, lợi dụng hoạt động mua bán vàng hợp pháp để che đậy nguồn tiền phi pháp từ lừa đảo viễn thông. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Qua vụ việc, cơ quan công an Trung Quốc khuyến cáo các cửa hàng vàng bạc, trang sức cần nâng cao cảnh giác, kịp thời dừng giao dịch hoặc báo cáo cho lực lượng chức năng khi phát hiện những hành vi mua bán bất thường, góp phần ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Theo ﻿Guangming Daily