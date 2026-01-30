Mang vàng cưới không giấy tờ đi bán có bị tịch thu không? Nhiều người mang vàng đi bán mới biết điều này

Trong đời sống của nhiều gia đình Việt, vàng cưới thường là nhẫn trơn, dây chuyền, lắc tay được mua từ nhiều năm trước, được tặng trong ngày cưới hoặc truyền lại từ người thân. Phần lớn những món vàng này không còn hóa đơn, thậm chí chưa từng có giấy tờ mua bán ngay từ đầu.

Chính vì vậy, khi cần bán vàng, không ít người rơi vào tâm lý lo lắng: liệu việc không có hóa đơn có khiến giao dịch trở nên “rủi ro”? Sự hoang mang càng gia tăng khi trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin cảnh báo rằng “sau 9/2, vàng không giấy tờ có thể bị thu giữ”.

Ảnh minh họa

Thực tế, đây là nỗi lo rất đời thường, nhưng lại xuất phát từ việc hiểu chưa đúng bản chất các quy định quản lý thị trường vàng.

Bán vàng cưới không có giấy tờ có vi phạm pháp luật?

Trên thực tế, theo giới chuyên gia, nỗi lo của nhiều người bán vàng cưới thời gian qua chủ yếu xuất phát từ việc hiểu chưa đúng tinh thần các quy định pháp luật. Trao đổi với Báo Lao Động, Luật sư Mai Thảo, Phó Giám đốc TAT Law Firm, cho rằng không ít thông tin lan truyền trên mạng xã hội đang bị “đơn giản hóa” và “thổi phồng rủi ro”, đặc biệt là cách diễn đạt rằng “ai cũng có thể bị thu vàng”.

Theo vị luật sư, cách hiểu này không đúng với nội dung pháp lý của Nghị định 340/2025/NĐ-CP. Cụ thể, nghị định này không điều chỉnh quyền sở hữu vàng hợp pháp của người dân, mà chỉ tập trung xử lý hành vi kinh doanh, mua bán vàng miếng trái phép. Việc tịch thu vàng, nếu có, chỉ đặt ra trong trường hợp vàng miếng là tang vật của hành vi vi phạm, như mua bán không đúng đối tượng hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Nói cách khác, việc cá nhân mang vàng cưới đi bán mà không có giấy tờ không bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Người bán sẽ không bị xử phạt hành chính hay tịch thu tài sản chỉ vì không xuất trình được hóa đơn mua vàng.

Ảnh minh họa

Điều người bán vàng cưới cần lo không nằm ở luật, mà ở giá bán

Dù không gặp rủi ro pháp lý, người bán vàng cưới vẫn có thể chịu thiệt thòi về kinh tế nếu không nắm rõ cách các cửa hàng vàng định giá.

Trong thực tế, khi thu mua vàng cưới, tiệm vàng sẽ không căn cứ vào việc có hay không có hóa đơn, mà tập trung vào các yếu tố như tuổi vàng (24K, 18K, 14K), trọng lượng thực tế và mức hao hụt sau quá trình sử dụng. Những món vàng đã đeo lâu năm thường bị mòn, trầy xước hoặc pha hợp kim nhiều, dẫn tới giá mua vào thấp hơn so với vàng trơn hoặc vàng mới.

Ngoài ra, mỗi cửa hàng có thể áp dụng mức trừ hao khác nhau, khiến giá thu mua chênh lệch đáng kể. Trong bối cảnh nhiều người bán vàng vì lo ngại tin đồn pháp lý, không ít trường hợp chấp nhận bán nhanh với giá thấp hơn thị trường.

Ảnh minh họa

Theo khuyến cáo từ lực lượng quản lý thị trường, người dân nên lựa chọn các cửa hàng vàng uy tín, có giấy phép kinh doanh, hỏi rõ giá mua vào và cách tính hao hụt trước khi giao dịch. Đây là cách bảo vệ quyền lợi thiết thực hơn so với việc lo lắng về hóa đơn hay giấy tờ.

Từ góc độ pháp lý, có thể khẳng định: vàng cưới là tài sản cá nhân hợp pháp, và người dân có quyền mua bán theo nhu cầu mà không phải chứng minh nguồn gốc bằng hóa đơn. Điều quan trọng là hiểu đúng quy định, bình tĩnh trước các thông tin lan truyền và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình khi giao dịch.

Trong bối cảnh hiện nay, thay vì lo sợ bị xử phạt, người bán vàng cưới cần quan tâm nhiều hơn tới việc bán đúng giá, đúng nơi, để tránh những thiệt thòi không đáng có cho chính mình.