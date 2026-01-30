Ngưng tim khi chơi cầu lông, bác sĩ chỉ ra 'tử huyệt' và cách phòng ngừa

Liên tiếp ngưng tim khi đang chơi thể thao

Cách đây khoảng 2 tuần, vào chiều 13/1, tại phường Bình Phú (TP.HCM), ông V.Q.D. (63 tuổi), huấn luyện viên cầu lông, đang chơi môn thể thao này cùng bạn bè tại một sân tập địa phương thì xảy ra sự cố. Sau khi chơi được một set, ông D. than mệt, khó thở và ngồi nghỉ khoảng 5 phút thì bất ngờ ngất xỉu, rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Những người xung quanh lập tức ép tim và gọi cấp cứu 115.

Dù lực lượng y tế hồi sức tim phổi tại hiện trường trong khoảng 70 phút, bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Trước đó, ông D. không ghi nhận chấn thương và vẫn duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Ông D. được nhân viên y tế nỗ lực hồi sinh tim phổi tại hiện trường nhưng không qua khỏi (ảnh: B.D)

Trước đó vào sáng 20/12/2025 tại phường An Khánh (TP.HCM), anh L.V.H. (32 tuổi) đang chơi cầu lông với đồng nghiệp thì xuất hiện cảm giác hồi hộp, đau ngực dữ dội, khó thở rồi mất ý thức. Bệnh nhân nhanh chóng ngưng tuần hoàn ngoài viện và được đưa đến cơ sở y tế gần nhất, kích hoạt “báo động đỏ liên viện”. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi khẩn cấp, hỗ trợ ECMO. Sau 48 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Kết quả chẩn đoán xác định anh H. viêm cơ tim tối cấp gây rối loạn nhịp và ngưng tim.

Không chỉ riêng TP.HCM, một trường hợp khác tương tự cũng đã xảy ra tại Hà Nội. Ngày 29/12/2025, một người đàn ông 50 tuổi, quốc tịch Romania, đang sinh sống tại Việt Nam bị đau ngực, khó thở khi chơi pickleball cùng bạn bè. Trong lúc được đưa đi cấp cứu, ngay tại cổng Bệnh viện E, bệnh nhân bất ngờ ngã gục, ngưng tim.

Rất may, kíp trực lập tức kích hoạt báo động đỏ, ép tim, khử rung và sốc điện hai lần giúp tim đập trở lại. Các thăm dò cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc hoàn toàn động mạch vành, được can thiệp đặt stent kịp thời và hiện đã hồi phục .

Cần ứng cứu kịp thời

Theo TS.BS. Huỳnh Quang Đại, Phụ trách quản lý điều hành Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngưng tim là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, trong đó thời gian quyết định sự sống chỉ tính bằng phút. Thống kê cho thấy, trong các trường hợp ngưng tim ngoài bệnh viện, nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ nạn nhân tử vong rất cao.

Trong thực tế, dù hệ thống cấp cứu ngày càng phát triển, phải mất ít nhất 10–20 phút nhân viên y tế mới có thể tiếp cận hiện trường, trong khi “thời gian vàng” của ngưng tim chỉ khoảng 5 phút. Người phát hiện nạn nhân chính là “bác sĩ đầu tiên”, quyết định khả năng sống còn và mức độ di chứng về sau.

TS.BS Huỳnh Quang Đại hướng dẫn cấp cứu ngưng tim cho nhân viên nhà ga metro TPHCM

Thực tế đã ghi nhận nhiều bệnh nhân được cứu sống nhờ người xung quanh biết ép tim đúng cách. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp đến viện muộn, thời gian ngưng tim kéo dài, dẫn đến chết não hoặc tử vong dù đã được hồi sức tích cực.

"Tử huyệt" và cách phòng ngừa

Theo ThS.BS. Đào Quang Hoàng, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, ngưng tim khi chơi thể thao là hiếm gặp, đặc biệt ở người trẻ nhưng nguy cơ không đồng đều. Nam giới có nguy cơ cao hơn nữ. Một số môn thể thao cường độ cao, tăng tốc và đổi hướng đột ngột như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, pickleball, chạy cường độ cao... ghi nhận nguy cơ cao hơn. Nguy cơ cũng tăng dần theo tuổi, nhất là sau 25 tuổi.

Nguyên nhân chủ yếu là các bệnh tim mạch tiềm ẩn chưa được phát hiện, bao gồm bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, rối loạn nhịp tim bẩm sinh hoặc bất thường cấu trúc tim. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp không có triệu chứng báo trước, vẫn sinh hoạt và tập luyện bình thường cho đến khi xảy ra biến cố.

Theo bác sĩ Hoàng, ngưng tim khi chơi thể thao hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được tiếp cận đúng. Người dân, đặc biệt là người chơi thể thao cường độ cao, cần khám sàng lọc tim mạch định kỳ, nhất là khi có tiền sử gia đình đột tử sớm hoặc từng xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, choáng, ngất khi gắng sức. Điện tâm đồ là phương tiện đơn giản nhưng có giá trị trong phát hiện sớm nhiều bệnh tim nguy hiểm.

Bên cạnh đó, việc trang bị máy sốc tim tự động (AED) và đào tạo kỹ năng ép tim, gọi cấp cứu tại các sân tập, nhà thi đấu và nơi công cộng được xem là yếu tố then chốt giúp tăng cơ hội sống sót cho người bị ngưng tim ngoài viện.