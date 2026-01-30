Gom hết 745 triệu đồng tiền mừng cưới để mua vàng, 2 năm sau nhận ra: "Chúng tôi lãi lớn nhưng khổ không nói nổi"

Với không ít cặp đôi trẻ tại Trung Quốc, tiền mừng cưới không đơn thuần là lời chúc phúc của người thân, bạn bè mà còn được xem như nguồn vốn ban đầu cho cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng, quản lý và sử dụng khoản tiền này như thế nào lại là câu hỏi không dễ trả lời.

Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh sau đại dịch, nhiều người coi kim loại quý là nơi “trú ẩn an toàn” cho tài sản và quyết định dồn toàn bộ tiền mừng cưới để mua vàng. Thực tế cho thấy, lợi nhuận có thể rất hấp dẫn, nhưng cái giá phải trả đôi khi lại là áp lực tâm lý kéo dài.

Dốc toàn bộ tiền mừng cưới để mua vàng

Tháng 5/2022, vợ chồng anh Trương (28 tuổi, sống tại Nam Kinh, Trung Quốc) vừa hoàn tất hôn lễ và nhận được khoảng 200.000 NDT tiền mừng cưới, tương đương hơn 745 triệu đồng. Thay vì gửi ngân hàng như nhiều cặp đôi khác, họ lựa chọn mang toàn bộ số tiền này đi mua vàng.

Anh Trương cho biết, thời điểm đó giá vàng vào khoảng 400 NDT/gram. “Chúng tôi nghĩ rằng giữ vàng trong két vừa hạn chế rủi ro mất giá của tiền mặt, vừa có thể sinh lời nếu thị trường đi lên”, anh chia sẻ.

Với số vốn ban đầu, hai vợ chồng mua gần 500 gram vàng và cất giữ toàn bộ tại nhà. Ban đầu, quyết định này mang lại cảm giác an tâm, nhất là khi lãi suất tiết kiệm chỉ quanh mức hơn 2% mỗi năm. Họ tin rằng đây là cách bảo toàn tài sản hợp lý hơn so với gửi ngân hàng.

Đến giữa năm 2024, khi giá vàng tại Trung Quốc liên tục lập đỉnh mới, số vàng của vợ chồng anh Trương được định giá khoảng 305.000 NDT, tức tăng thêm hơn 100.000 NDT so với thời điểm mua vào. Chỉ sau hai năm, khoản lãi này đã vượt xa những gì họ có thể kỳ vọng nếu gửi tiết kiệm dài hạn.

“So với gửi ngân hàng, có lẽ phải mất rất nhiều năm chúng tôi mới tích lũy được khoản chênh lệch như vậy. Nhìn vào con số, quyết định mua vàng rõ ràng là đúng”, anh Trương nói.

Đằng sau đó là gánh nặng kéo dài 2 năm

Tuy nhiên, niềm vui từ con số lãi trên giấy lại không đi kèm sự thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Vợ anh Trương, chị Lưu, thừa nhận chỉ khi thực sự bán vàng và cầm tiền trong tay, cả hai mới cảm thấy nhẹ nhõm sau quãng thời gian dài căng thẳng.

“Nếu gửi tiết kiệm, lãi ít nhưng đầu óc sẽ thư thái hơn. Còn từ khi mua vàng, ngày nào chúng tôi cũng nơm nớp lo về giá cả”, anh Trương chia sẻ. Việc theo dõi biến động giá vàng trở thành thói quen hàng ngày, thậm chí là nỗi ám ảnh.

Ngay cả khi thị trường đi lên, hai vợ chồng vẫn rơi vào trạng thái do dự. Chị Lưu cho biết, mỗi lần cân nhắc bán ra, họ lại lo sợ bỏ lỡ mức giá cao hơn trong tương lai. “Lãi thì thấy rất rõ, nhưng không ai dám bấm nút bán. Nhỡ ngày mai giá tăng thêm gì sao? Rồi lại nhỡ ngày mai giá vàng quay đầu giảm thì sao? Mỗi câu hỏi đều có tới muôn vàn đáp án và suy nghĩ quẩn quanh, chúng tôi chần chừ hết lần này đến lần khác”, chị nói.

Tình trạng căng thẳng kéo dài khiến chất lượng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng, thậm chí còn dẫn tới cãi nhau.

Theo các chuyên gia tài chính, câu chuyện của vợ chồng anh Trương không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều gia đình trẻ tại các thành phố lớn như Thượng Hải cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi dồn toàn bộ tài sản vào vàng.

Giới phân tích cho rằng, vàng thường được xem là kênh đầu tư an toàn trong giai đoạn bất ổn, nhưng không phải ai cũng phù hợp với việc nắm giữ toàn bộ tài sản bằng vàng. Những người thiếu kinh nghiệm hoặc “tất tay” vào một kênh duy nhất dễ rơi vào trạng thái lo âu trước những biến động khó lường của thị trường.

Bài học sau hai năm giữ vàng

Nhìn lại quyết định của mình, vợ chồng anh Trương cho rằng tiền mừng cưới vốn để xây dựng nền tảng cho tổ ấm, nhưng họ đã vô tình biến nó thành một phép thử tâm lý.

“Chúng tôi có lãi, nhưng đổi lại là sự bất an kéo dài. Không phải ai cũng chịu được cảm giác đó”, anh nói.

Từ trải nghiệm cá nhân, anh Trương khuyên các cặp đôi trẻ nên phân bổ tiền cưới một cách hợp lý. Theo anh, một phần nên được gửi tiết kiệm để đảm bảo an toàn và phục vụ chi tiêu ngắn hạn, phần còn lại có thể cân nhắc đầu tư vào vàng hoặc các kênh khác nhằm tìm kiếm lợi nhuận dài hạn. “Quan trọng nhất là phải giữ được sự cân bằng giữa tiền bạc và sự an yên trong cuộc sống”, anh kết luận.

(Theo Toutiao)