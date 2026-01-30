9 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia: Hành trình bứt phá từ những cú hụt

Nguyễn Lê Nhật Nam - thủ khoa Toán

Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), là thủ khoa toàn quốc môn Toán tại kỳ thi HSG Quốc gia 2025-2026. Ít ai biết rằng một năm trước đó, Nam từng lỡ hẹn với giải cao nhất vì chưa thể hiện hết khả năng bản thân và chỉ giành giải Nhì.

Không chấp nhận dừng lại ở thất bại, Nam dành trọn năm lớp 12 để hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu, đặc biệt tập trung vào đại số, hình học và tổ hợp – ba mảng có tính phân loại cao.

Chính sự kiên trì ấy giúp Nam bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, xử lý các bài toán khó bằng tư duy mạch lạc và chính xác. Từ “cú hụt” năm trước, Nam tạo nên cú bứt phá ngoạn mục để trở thành thủ khoa đầu bảng quốc gia môn Toán năm nay.

Nguyễn Minh Đức - Thủ khoa Văn

Em Nguyễn Minh Đức, lớp 12 Văn Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM là thủ khoa môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay với số điểm 16.

Năm nay, ngoài thủ khoa Văn, các đội tuyển trường này mang về tổng cộng 73/89 giải, trong đó có 4 giải nhất từ các đội tuyển Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Võ Thùy Trang - Hai năm liên tiếp thủ khoa Sinh học

Võ Thùy Trang, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, tiếp tục giữ vị trí thủ khoa toàn quốc môn Sinh học, trở thành một trong số hiếm thí sinh giành giải Nhất quốc gia hai năm liên tiếp ở cùng một môn.

Trang cho biết niềm yêu thích Sinh học đến từ việc được tiếp cận sớm với các kiến thức về sinh học phân tử và cơ chế hoạt động của cơ thể người.

Trong quá trình học, em không học thuộc rời rạc mà luôn xây dựng sơ đồ tư duy để kết nối các quá trình sinh học thành hệ thống logic, đồng thời chủ động đọc thêm tài liệu tiếng Anh để mở rộng tư duy khoa học.

Ở kỳ thi năm nay, Trang tiếp tục thể hiện khả năng xử lý câu hỏi phân tích sâu và lập luận khoa học mạch lạc. Thành tích hai năm liên tiếp đứng đầu quốc gia phản ánh không chỉ năng lực học thuật nổi trội mà còn là sự ổn định, bền bỉ hiếm thấy ở lứa tuổi học sinh.

Đoàn Thái Minh - Thủ khoa Tiếng Anh

Đoàn Thái Minh, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), là thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Anh tại kỳ thi năm nay. Minh chia sẻ xuất phát điểm của em không vượt trội so với nhiều bạn cùng lớp, đặc biệt ở kỹ năng viết học thuật và diễn đạt ý tưởng phức tạp.

Bước ngoặt đến khi Minh tự đặt kỷ luật viết ít nhất một bài luận tiếng Anh mỗi ngày, xoay quanh các chủ đề xã hội, giáo dục và khoa học. Trong hơn một năm, em hoàn thành trên 200 bài viết, liên tục sửa lỗi, cải thiện cấu trúc lập luận và vốn từ học thuật. Thành tích thủ khoa quốc gia của em là minh chứng cho sức mạnh của phương pháp tự học có chiến lược.

Lê Duy Khánh - Thủ khoa Vật lý

Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), gây ấn tượng mạnh khi trở thành thủ khoa toàn quốc môn Vật lý dù chưa bước vào năm cuối cấp.

Khánh cho biết em không luyện đề ồ ạt mà tập trung hiểu bản chất các hiện tượng vật lý, đặc biệt là cơ học và điện từ học. Mỗi bài toán, em đều cố gắng tìm nhiều cách tiếp cận khác nhau để chọn phương án tối ưu nhất, đồng thời ghi lại những sai sót thường gặp để tránh lặp lại.

Sự điềm tĩnh và chắc chắn trong tư duy giúp Khánh xử lý tốt các bài toán khó của đề thi quốc gia và trở thành thủ khoa toàn quốc môn Vật lý.

Nguyễn Hải Nam - Thủ khoa Tiếng Pháp

Nguyễn Hải Nam, học sinh lớp 12 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ), là thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Pháp tại kỳ thi HSG Quốc gia 2025–2026. Nam gây chú ý bởi khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, giàu sắc thái và tự nhiên như người bản ngữ.

Khác với cách học truyền thống nặng ngữ pháp, Nam dành nhiều thời gian đọc văn học Pháp, xem phim tài liệu và nghe podcast để tiếp cận ngôn ngữ trong bối cảnh văn hóa - xã hội thực tế. Em cũng thường xuyên luyện viết luận và dịch thuật, tập trung vào độ chính xác và chiều sâu biểu đạt.

Nguyễn Mai Trúc – Thủ khoa Địa lý

Nguyễn Mai Trúc, học sinh lớp 12 chuyên Địa lý, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), là thủ khoa toàn quốc môn Địa lý năm nay. Trúc được thầy cô đánh giá cao bởi khả năng liên hệ kiến thức địa lý với kinh tế, môi trường và các vấn đề phát triển bền vững.

Trong quá trình học, Trúc thường vẽ bản đồ tư duy theo vùng lãnh thổ và chủ đề, đồng thời cập nhật số liệu thời sự để làm phong phú lập luận trong bài thi. Em cho rằng học Địa lý không chỉ là ghi nhớ bản đồ hay số liệu mà là hiểu các quy luật vận động của tự nhiên và xã hội.

Nhờ tư duy hệ thống và khả năng phân tích sâu, Trúc xử lý tốt các câu hỏi tổng hợp và lập luận, qua đó giành vị trí cao nhất toàn quốc môn Địa lý.

Giang Trung Minh Đức – Thủ khoa Tin học

Giang Trung Minh Đức, học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, là thủ khoa toàn quốc môn Tin học tại kỳ thi năm nay. Minh Đức nổi bật với cường độ luyện tập cao, mỗi ngày dành từ 8 đến 10 tiếng cho thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình thi đấu.

Em thường xuyên tham gia các nền tảng lập trình trực tuyến để rèn tốc độ và phản xạ, đồng thời ghi lại các lỗi sai điển hình để tối ưu cách tiếp cận bài toán. Minh Đức cho biết điều quan trọng nhất không phải viết nhiều code, mà là tư duy hóa bài toán trước khi lập trình, từ đó chọn chiến lược giải hiệu quả nhất.

Ngô Hà Thủy - Thủ khoa Lịch sử

Ngô Hà Thủy, học sinh lớp 12 chuyên Lịch sử, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), là thủ khoa toàn quốc môn Lịch sử tại kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia 2025–2026.

Thay vì học dàn trải, Thủy tập trung xây dựng hệ thống mốc sự kiện then chốt, phân tích nguyên nhân – hệ quả và rút ra bản chất của từng giai đoạn lịch sử. Em thường xuyên luyện viết bài luận ngắn, chú trọng cấu trúc lập luận và khả năng đánh giá vấn đề từ nhiều góc nhìn.

Nhờ phương pháp học chọn lọc, có chiều sâu, Thủy không chỉ đạt điểm cao nhất toàn quốc mà còn được thầy cô đánh giá là học sinh có tư duy lịch sử vững vàng, phù hợp với chuẩn học thuật cao hơn trong tương lai.