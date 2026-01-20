Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ sinh là thủ khoa HSG Quốc gia môn Sinh học: 2 năm liên tiếp giành giải nhất, không phải lần duy nhất đạt danh hiệu "đứng đầu"

20-01-2026 - 09:35 AM | Sống

Nữ sinh của trường trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm có thành tích học tập đáng nể.

Nữ sinh Võ Thùy Trang, lớp 12 chuyên Sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đạt 29,25 điểm và trở thành thủ khoa toàn quốc môn Sinh học tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026. Em đồng thời giành giải Nhất môn Sinh học năm thứ hai liên tiếp ở kỳ thi này.

Ảnh: FB Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm

Theo thông tin được đăng tải, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026 diễn ra trong hai ngày 25 - 26/12/2025. Ở môn Sinh học, em Võ Thùy Trang dẫn đầu cả nước với 29,25 điểm, qua đó giành danh hiệu thủ khoa toàn quốc. Đại diện Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết thành tích của Trang là kết quả nổi bật trong nhóm học sinh đạt giải cao của nhà trường tại kỳ thi năm nay. Trước đó, Trang đã đạt giải Nhất môn Sinh học ở kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2024–2025, và năm nay tiếp tục giữ vững thành tích.

Con số 29,25 điểm không chỉ mang ý nghĩa “đứng đầu”, mà còn cho thấy mức độ chắc chắn trong năng lực làm bài ở một môn thi đòi hỏi vừa nắm vững kiến thức nền, vừa có khả năng tư duy và lập luận sinh học tốt. Điểm đáng chú ý trong hành trình của Trang là tính ổn định. Việc đạt giải Nhất hai năm liên tiếp ở một kỳ thi có độ chọn lọc cao thường phản ánh năng lực dài hạn hơn là bứt phá nhất thời: kiến thức được tích lũy theo chiều sâu, phương pháp học được hiệu chỉnh qua từng đợt luyện, và tâm thế thi cử đủ vững để tái lập thành tích

Cùng kỳ thi, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận 73 giải ở các môn, trong đó có 6 giải Nhất. Ngoài thủ khoa môn Sinh học, nhà trường cũng có học sinh đạt thủ khoa môn Toán, cho thấy kết quả nổi bật ở nhóm môn khoa học cơ bản.

Nhà trường nhận định, với các môn tự nhiên, học sinh có thể đối chiếu đáp án để ước lượng kết quả sau khi hoàn thành bài thi, vì vậy thành tích cao thường gắn với quá trình ôn luyện bài bản và khả năng làm bài chắc chắn. Kết quả của Võ Thùy Trang được xem là dấu ấn của đội tuyển Sinh và tập thể giáo viên bồi dưỡng.

Trước khi trở thành thủ khoa quốc gia môn Sinh, Võ Thùy Trang từng được giới thiệu là thủ khoa đầu vào chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Thành thích học tập ổn định cho thấy em có quá trình lựa chọn và theo đuổi định hướng học tập rõ ràng từ sớm.

