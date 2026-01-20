Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Hà Nội rét đậm hai ngày, thấp nhất 12°C

20-01-2026 - 09:27 AM | Sống

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường mạnh khiến miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội rét đậm từ đêm 21/1 đến khoảng ngày 23/1.

Tin không khí lạnh mới nhất và rét

Khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Mưa xuất hiện vài nơi ở Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20°C.

Khoảng tối và đêm nay 20/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày mai 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc sắp rét đậm diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Trên đất liền, từ tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rải rác. Từ 21-22/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 21/1 trời chuyển rét. Từ đêm 21/1 đến khoảng ngày 23/1, Bắc Bộ khả năng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/01 có mưa, từ 21/1 trời chuyển rét. Từ đêm 21/1 đến khoảng ngày 23/1, khu vực này rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 23-24/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 20/1-25/1

Ngày Thời tiết ban ngày Thời tiết ban đêm
20/1 Nhiều mây, sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa, từ chiều tối và đêm có lúc có mưa. Nhiệt độ sáng và trưa 19-21°C, chiều 21-23°C. Có lúc có mưa. Trời rét. Nhiệt độ 15-17°C.
21/1 Nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 16-18°C, chiều 14-16°C. Có lúc có mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ 12-14°C.
22/1 Nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ sáng và trưa 12-13°C, chiều 14-16°C. Không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ 11-12°C.
23/1 Nhiều mây, không mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ sáng và trưa 13-15°C, chiều 15-17°C. Không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ 12-14°C.
24/1 Nhiều mây, không mưa, chiều hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 17-19°C, chiều 19-21°C. Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ 16-18°C.
25/1 Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, chiều hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 20-21°C, chiều 23-25°C. Không mưa. Trời rét. Nhiệt độ 17-19°C.

Theo Nguyễn Huệ

VTC News

