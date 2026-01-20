Công an cảnh báo nóng liên quan đến căn cước công dân trẻ em, tất cả phụ huynh chú ý

Thời gian gần đây, Công an xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận tình trạng một số đối tượng sử dụng thủ đoạn giả mạo cán bộ Công an , gọi điện thoại cho phụ huynh với nội dung thông báo thông tin căn cước công dân của con em bị sai lệch hoặc chưa được cập nhật , yêu cầu gia đình thực hiện các thủ tục “điều chỉnh dữ liệu” theo hướng dẫn.

Đáng chú ý, các đối tượng thường đánh vào tâm lý lo lắng của cha mẹ khi nghe con mình “bị sai thông tin” hoặc “không đủ điều kiện làm căn cước”, từ đó tạo áp lực, thúc giục người dân làm theo chỉ dẫn ngay lập tức.

Công an khẳng định: Không có chủ trương gọi điện yêu cầu cập nhật CCCD trẻ em

Qua xác minh, Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định hiện nay không có bất kỳ chủ trương hay kế hoạch nào của lực lượng Công an liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin căn cước trẻ em thông qua hình thức gọi điện thoại cho công dân.

Do đó, những cuộc gọi nêu trên không phải do cơ quan Công an thực hiện , có dấu hiệu giả mạo cán bộ Công an nhằm mục đích lừa đảo , gây hoang mang trong Nhân dân.

Chiêu trò tinh vi: Dẫn dụ cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng . Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu phụ huynh:

Khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không cung cấp OTP, không làm theo hướng dẫn từ số lạ

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác , đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Người dân cần lưu ý:

Cần làm gì khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin căn cước?

Khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến căn cước, cư trú và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Công an , người dân cần:

Trực tiếp đến trụ sở Công an các cấp để được hướng dẫn

Hoặc liên hệ qua các kênh thông tin chính thống của cơ quan chức năng

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị các đối tượng lừa đảo liên hệ, người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật.