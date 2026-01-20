Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm nay rất khó đi bão cùng U23 Việt Nam bởi toàn đá giờ muộn, vì sao thế?

20-01-2026 - 07:36 AM | Lifestyle

Dù đang hân hoan với thành tích của U23 Việt Nam, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại đang đối mặt với một thực tế "oái oăm". Các trận đấu của thầy trò HLV Kim sang-sik đều rơi vào khung giờ đêm muộn.

Thông thường, ngôi nhất bảng mang lại lợi thế về đối thủ, nhưng tại giải đấu năm nay, nó lại mang đến một kịch bản ít ai ngờ tới về mặt thời gian cho U23 Việt Nam. Theo lịch thi đấu từ U23 châu Á, các trận đấu ở nhánh đấu của đội nhất bảng A sẽ diễn ra muộn hơn đáng kể so với nhánh còn lại.

Cụ thể, lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại các vòng đấu loại trực tiếp được ấn định như sau:

- Tứ kết (gặp U23 UAE và thắng 3-2) lúc 22h30 ngày 16/1

- Bán kết gặp U23 Trung Quốc lúc 22h30 ngày 20/1

- Tranh hạng 3: 22h00 ngày 23/1

- Chung kết: 22h00 ngày 24/1

Năm nay rất khó đi bão cùng U23 Việt Nam bởi toàn đá giờ muộn, vì sao thế?- Ảnh 1.

U23 Việt Nam toàn đá khung giờ muộn (Ảnh: AFC)

Vì sao lại có sự sắp xếp này?

Nguyên nhân xuất phát từ tính toán ban đầu của nước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út. Với tư cách là hạt giống số 1 bảng A, chủ nhà dự kiến sẽ chiếm ngôi đầu để thi đấu vào khung giờ "vàng" tại địa phương (buổi tối), nhằm tối ưu hóa lượng khán giả đến sân và doanh thu bản quyền.

Tuy nhiên, với màn trình diễn thăng hoa và bản lĩnh vượt trội, U23 Việt Nam đã xuất sắc chiếm lĩnh vị trí này. Điều này vô tình đẩy các "chiến binh sao vàng" vào nhánh đấu mà theo định danh của BTC là Tứ kết 1Bán kết 1. Dù về mặt thời gian thực tế, các trận đấu này diễn ra muộn hơn các trận Tứ kết 2 và Bán kết 2 (diễn ra lúc 18h30), nhưng đây lại là những trận đấu trọng tâm của giải.

Với khung giờ bóng lăn lúc 22h30 (giờ Việt Nam), dự kiến các trận đấu sẽ kết thúc vào khoảng 00h30 sáng hôm sau. Trong trường hợp trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu, người hâm mộ sẽ phải thức đến 1h30 hoặc 2h00 sáng.

Việc U23 Việt Nam đá quá hay là niềm tự hào, nhưng khung giờ này thực sự là thử thách cho những ai muốn xuống đường 'đi bão'. Khi trận đấu kết thúc thì đã quá nửa đêm, việc tụ tập đông người sẽ gặp khó khăn về vấn đề an ninh và sức khỏe để đi làm vào sáng hôm sau.

Mặc dù vậy, với tinh thần yêu bóng đá nồng nhiệt, chắc chắn các tụ điểm xem bóng đá tập trung vẫn sẽ rực lửa. "Đi bão" có thể không rầm rộ theo cách truyền thống trên đường phố lúc rạng sáng, nhưng sức nóng từ các diễn đàn mạng xã hội và niềm vui chiến thắng chắc chắn sẽ không vì thế mà giảm bớt nếu U23 Việt Nam vô địch.

Thảo Hải Đăng

