Mua vàng mà không làm được 3 việc này thì có vàng cũng như không!

20-01-2026 - 00:23 AM

Đừng nghĩ mua vàng xong là yên tâm!

Vàng từ lâu vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn, là thứ “càng giữ càng có giá”. Không ít người có thói quen tích góp, tiết kiệm tiền để mua vàng với niềm tin: Chỉ cần có vàng trong tay là yên tâm tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế không hẳn là vậy.

Mua được vàng là 1 chuyện, nhưng đó có thể thành “hầm trú ẩn” cho chính mình hay không, lại là chuyện khác. Cầm vàng trong tay rồi có thể vẫn “chẳng đi đến đâu” nếu mắc phải 3 sai lầm dưới đây.

1. Mua vàng, “cầm chưa nóng tay” đã buộc phải bán

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi mua vàng không nằm ở việc chọn sai thời điểm mà là phải bán đi ngay sau đó. Rất nhiều người có vàng trong tay nhưng thực chất lại không hề sở hữu vàng theo đúng nghĩa, bởi vàng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi bị bán đi cho những khoản chi phát sinh, những nhu cầu không được dự tính từ trước.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thói quen này thường bắt nguồn từ việc mua vàng khi nền tài chính cá nhân chưa đủ vững. Tiền mua vàng thực chất là tiền dành cho sinh hoạt, cho chi tiêu ngắn hạn. Thế nên cũng không có gì là khi vừa mua được vàng đã phải bán vàng vì không còn sự lựa chọn nào khác. Việc này có thể dẫn tới “thua lỗ” vì buộc phải bán khi giá vàng đang giảm.

Sâu xa hơn, mua vàng rồi bán đi trong ngắn hạn còn phải ánh sự thiếu kỷ luật tài chính. Khi chưa xây dựng được quỹ tiền mặt đủ dùng cho những rủi ro ngắn hạn, việc mua vàng chưa chắc đã tối ưu.

2. Mua vàng nhưng không quản trị rủi ro và tính thanh khoản

Nhiều người tin rằng vàng lúc nào cũng an toàn, nên mua xong là bỏ qua mọi yếu tố rủi ro. Đây là một ngộ nhận khá nguy hiểm. Giá vàng có thể tăng thì cũng có thể giảm. Nếu mua vàng ở vùng giá cao, không có kế hoạch phân bổ hợp lý, người cầm vàng rất dễ rơi vào cảnh “ôm vàng chờ giá”, càng chờ càng mệt, tâm lý lúc nào cũng bất an.

Bên cạnh rủi ro về giá, rủi ro thanh khoản cũng thường bị xem nhẹ. Không phải lúc nào bán vàng cũng dễ và được giá như kỳ vọng. Chênh lệch mua - bán cao, đặc biệt với vàng trang sức, có thể khiến người bán lỗ 1 khoản không nhỏ do bị tính chi phí gia công.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Cầm vàng mà không tính đến những rủi ro này thì vàng chỉ mang lại cảm giác an tâm giả tạo.

3. Không đặt vàng trong bức tranh tài chính tổng thể

Sai lầm cuối cùng khi mua vàng là xem vàng như toàn bộ của cải, hoặc tách vàng ra khỏi bức tranh tài chính chung. Có những người dồn phần lớn tiền tiết kiệm vào vàng, trong khi không có quỹ dự phòng tiền mặt, không có khoản đầu tư tạo dòng tiền, cũng không có kế hoạch chi tiêu dài hạn.

Khi tài chính cá nhân mất cân đối, vàng trở thành một tài sản cứng nhắc. Người cầm vàng có thể giàu trên giấy, nhưng lại nghèo về dòng tiền. Họ lo lắng cho những khoản chi ngắn hạn, phải xoay xở vay mượn hoặc bán dần vàng cho các chi phí sinh hoạt, trong khi lẽ ra vàng nên được giữ cho những mục tiêu dài hơi hơn. Việc bán vàng nhỏ giọt, không theo kế hoạch, thường khiến hiệu quả tích lũy giảm sút đáng kể.

Vàng chỉ phát huy giá trị khi nó là một phần hợp lý trong tổng tài sản, chứ không phải là tất cả. Nếu không có sự phân bổ hợp lý giữa vàng, tiền mặt và các kênh khác, thì vàng chỉ đóng vai trò “để đó cho yên tâm”, chứ không giúp người sở hữu tiến gần hơn đến sự ổn định hay tự do tài chính.

Một kiểu mua vàng mới đang lên ngồi, giờ ai cũng mua được vàng, khoe vàng sẽ là xu hướng!

Theo Ngọc Linh

Báo văn hóa

