3 quán cà phê nằm gọn trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, giới trẻ Thủ đô thi nhau truyền tai

Khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Hà Nội) không chỉ là không gian văn hoá quen thuộc với nhiều người, mà còn là nơi tập trung một số quán cà phê có không gian rộng rãi, xanh mát và khá dễ chịu. Nhờ nằm tách biệt khỏi mặt đường lớn, các quán ở đây mang lại cảm giác yên tĩnh vừa đủ, phù hợp để gặp gỡ bạn bè, làm việc nhẹ nhàng hoặc đơn giản là ngồi nhâm nhi cà phê giữa nhiều cây xanh.

Cũng bởi thế mà 3 quán cà phê nằm trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh thường xuyên trở thành điểm đến của giới trẻ ở Hà Nội, và còn liên tục được truyền tai nhau.

Phê La

Nằm nép mình trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, quán mang đến cảm giác tách biệt khỏi phố xá ồn ào, mở ra một không gian ngập tràn hoa lá nhiều màu sắc, xen kẽ là những luống rau xanh non mướt mắt. Lấy cảm hứng từ Hà Nội xưa, Phê La Ngọc Hà khéo léo đưa các giá trị truyền thống vào thiết kế không gian: từ chất liệu mộc mạc như mây tre, rơm rạ cho tới những hình ảnh rất đỗi quen thuộc như xe hoa hàng rong, sạp báo cũ - tất cả gợi lên cảm giác thân thương, hoài niệm nhưng không hề cũ kỹ.

(Ảnh: Phê La)

Ngay khi mới ra mắt vào đầu năm 2024, Phê La Ngọc Hà đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến "cực hot" với giới trẻ Hà Nội. Không chỉ gây chú ý bởi menu đồ uống mang đậm dấu ấn trà ô long đặc sản vốn đã quen mặt với giới trẻ, chi nhánh Phê La này còn có rất nhiều yếu tố khiến dân tình yêu thích.

Một trong số các lý do khiến Phê La Ngọc Hà "gây sốt" chính là việc đây là Cửa hàng Trải Nghiệm Pha Chế Thủ Công đầu tiên của Phê La tại Thủ đô Hà Nội. Đến đây, khách không chỉ đơn thuần gọi đồ uống mà còn được trải nghiệm trực tiếp Quầy Pha Chế Thủ Công. Những trải nghiệm này khiến việc uống cà phê, trà không còn đơn thuần là thưởng thức, mà trở thành một hành trình cảm nhận trọn vẹn cả thị giác lẫn vị giác.

Bên cạnh đó, Phê La Ngọc Hà cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ "truyền tai" nhau vì rất hợp để chụp ảnh sống ảo. Không gian xanh, ánh sáng tự nhiên, nhiều góc decor mang đậm tinh thần Hà Nội khiến chỉ cần giơ máy lên là đã có ảnh đẹp mang về - đủ để lý giải vì sao nơi đây luôn đông khách, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

(Ảnh: Phê La)

Phiên

Cũng nằm trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phiên có được không gian nhẹ nhàng, tĩnh tại, như tách hẳn khỏi nhịp phố xá ồn ào ngoài kia. Đây là điểm dừng chân dành cho những ai thích sự chậm rãi, nơi mỗi thức uống hay món quà nhỏ đều xoay quanh tinh thần "mùa nào thức nấy", tôn trọng nhịp điệu tự nhiên của nguyên liệu và thời gian.

(Ảnh: Đi Cùng Trí)

Lấy cảm hứng từ phiên chợ vùng cao, Phiên tập trung tôn vinh nông sản tinh tuyển và chất bản địa thông qua cách chế biến thủ công. Từ những mẻ trà ướp sen thanh tao, mochi nếp Tú Lệ được quấy thủ công dẻo quánh, thơm thảo, cho tới món củ đậu bọc năng mộc mạc nhưng lạ miệng... - tất cả đều mang tinh thần "làm chậm", làm kỹ và làm bằng tay. Chính vì vậy, khu trưng bày các sản vật địa phương được đặt ngay giữa không gian quán cũng dễ dàng trở thành điểm nhấn khiến nhiều người dừng lại ngắm nhìn, tò mò và thích thú.

Không gian của Phiên rộng rãi, trang nhã và dễ chịu, đặc biệt có cả một "đầm sen" nhỏ xinh, tạo cảm giác rất thơ và yên. Nếu đang tìm một quán cà phê để ngồi lâu, trò chuyện nhẹ nhàng hoặc đơn giản là muốn chậm lại giữa lòng Hà Nội, Phiên là cái tên rất đáng để ghé thử.

(Ảnh: Đi Cùng Trí)

Every Half

Every Half là "tân binh" mới nhất vừa gia nhập danh sách các quán cà phê nằm trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, và cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ Hà Nội. Nếu như cơ sở đầu tiên của Every Half trong khu phố cổ gây ấn tượng bởi phong cách tối giản nhưng có phần hạn chế về diện tích, thì khi chuyển về Ngọc Hà, thương hiệu này gần như "mở khóa" một phiên bản hoàn toàn khác.

Không gian tại Every Half Bảo tàng Hồ Chí Minh rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn, sở hữu khoảng sân xanh mát mắt, nhiều cây cối và ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Chỗ ngồi được bố trí thoải mái, phù hợp cho cả nhóm bạn đi cà phê cuối tuần, người làm việc cần không gian yên tĩnh, hay đơn giản là những ai muốn tìm một nơi ngồi lâu, thư giãn giữa lòng thành phố.

(Ảnh: Đi Cùng Trí)

Every Half vẫn giữ vững tinh thần quen thuộc của mình: tập trung vào cà phê thủ công, rang xay kỹ lưỡng, tôn trọng hương vị nguyên bản của hạt cà phê. Menu tại đây khá đa dạng, từ espresso, cold brew đến các món cà phê pha máy biến tấu, phù hợp với cả người thích vị đậm lẫn những ai mới làm quen với cà phê specialty. Ngoài cà phê, quán cũng có thêm một số lựa chọn đồ uống nhẹ nhàng hơn như matcha, đồ uống từ trái cây - dễ uống và hợp để nhâm nhi trong những buổi chiều nắng đẹp.

Với không gian rộng, nhiều góc ngồi dễ chịu và phong cách tối giản đặc trưng, Every Half tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đang dần trở thành điểm hẹn mới cho những ai muốn kết hợp cà phê, thư giãn và dạo chơi trong một không gian xanh, yên tĩnh hiếm có ở Hà Nội.