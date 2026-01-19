Ngày 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố đề, đáp án tất cả môn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Đồng thời Bộ cũng công bố danh sách thí sinh đoạt giải.

Theo kết quả được công bố, đoàn TP. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 207 học sinh đoạt giải trên tổng số 247 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 83,81%. Trong đó, đoàn Hà Nội có 26 giải Nhất, 89 giải Nhì, 54 giải Ba và 38 giải Khuyến khích. Với thành tích này, Hà Nội là địa phương có số lượng giải Nhất và giải Nhì cao nhất cả nước.

Câu hỏi trong bài thi Vật Lý. Theo Báo chính phủ

Thứ tự tiếp theo là đoàn học sinh các trường THPT Chuyên thuộc ĐHQG Hà Nội với 14 giải Nhất. Đoàn học sinh TP. HCM, Ninh Bình, Nghệ An mỗi tỉnh đoạt 10 giải Nhất. Xếp theo sau là Bắc Ninh (9 giải Nhất); Phú Thọ (8 giải Nhất); Thanh Hóa (7 giải Nhất)....