Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước. Số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tăng 270 thí sinh so với năm học 2024 - 2025.
Các thí sinh dự thi ở 13 môn học. Số lượng thí sinh từng môn cụ thể như sau: Toán: 679; Vật lí: 676; Hóa học: 662; Sinh học: 678; Tin học: 642; Ngữ văn: 709; Địa lí: 682; Tiếng Anh: 689; Tiếng Nga: 98; Tiếng Pháp: 248; Tiếng Trung Quốc: 197; Tiếng Nhật: 117.
Đề thi các môn dưới dạng bài thi viết. Riêng Tin học thi lập trình trên máy vi tính.
Học sinh được giải quốc gia sẽ có giấy chứng nhận, được xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Ngoài ra, tùy theo chính sách của địa phương, các em có thể được phần thưởng.
Các thí sinh đạt thành tích cao sẽ được triệu tập dự thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 3. Điều kiện được triệu tập đội tuyển Olympic 2026 là đạt từ 26/40 điểm trở lên môn Toán; 23,25 điểm Vật lý; 26,375 điểm Hóa học; 25 điểm Sinh học và 24,79 điểm Tin học.
