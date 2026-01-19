5 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên sửa CV, nghỉ việc và tìm công việc mới

Nghỉ việc chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Với nhiều người, ý nghĩ rời bỏ một công việc quen thuộc luôn đi kèm cảm giác bất an: lo tài chính, lo rủi ro, lo “liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều?”.

Ở lại quá lâu trong một môi trường không còn phù hợp cũng là một dạng rủi ro âm thầm, khiến sự nghiệp bị trì trệ, động lực suy giảm và sức khỏe tinh thần bị bào mòn

Nếu bạn đang phân vân có nên sửa CV và tìm một cơ hội mới hay không, dưới đây là 5 dấu hiệu quan trọng cho thấy đã đến lúc bạn cần nghiêm túc nghĩ đến xin nghỉ việc và tìm công việc mới.

1. Công sức bỏ ra không tương xứng với thu nhập và sự ghi nhận

Lương thưởng không phải tất cả, nhưng sự công bằng và ghi nhận là yếu tố quan trọng để duy trì động lực.

Bạn nên cân nhắc thu nhập tăng chậm hoặc không tăng nhiều năm liền, trách nhiệm ngày càng nhiều nhưng đãi ngộ không đổi, nỗ lực cá nhân không được ghi nhận và người làm ít hơn nhưng hưởng nhiều hơn.

Ở lâu trong môi trường thiếu công bằng dễ khiến bạn mất niềm tin vào tổ chức, giảm sự tự tin về giá trị bản thân và dần chấp nhận mức đãi ngộ thấp hơn năng lực thực tế.

Ảnh minh hoạ.

Một dấu hiệu nghiêm trọng nhưng thường bị bỏ qua, đó là công việc đang khiến bạn không còn là chính mình.

Các biểu hiện phổ biến gồm stress kéo dài, dễ cáu gắt, mất ngủ, lo âu, không còn thời gian hoặc năng lượng cho cuộc sống cá nhân, luôn cảm thấy áp lực, sợ sai và sợ bị đánh giá.

Stress nghề nghiệp kéo dài làm tăng nguy cơ trầm cảm, kiệt sức và các vấn đề sức khỏe khác.

Không một công việc nào xứng đáng đánh đổi bằng sức khỏe tinh thần. Khi công việc trở thành nguồn gây tổn hại, rời đi là một lựa chọn trưởng thành, không phải thất bại.

3. Bạn không còn học được điều gì mới trong công việc

Một trong những chỉ báo rõ ràng nhất cho thấy bạn đang “chững lại” là công việc không còn mang đến bất kỳ sự phát triển nào.

Bạn không còn được giao nhiệm vụ mới, dự án mới, không có lộ trình thăng tiến rõ ràng và các kỹ năng hiện tại lặp lại nhiều năm không đổi.

Nếu một công việc không còn giúp bạn học thêm kỹ năng mới trong 12-18 tháng, giá trị của bạn trên thị trường lao động sẽ giảm dần, ngay cả khi bạn vẫn làm việc chăm chỉ.

Khi sự nghiệp ngừng tiến lên, ở lại chỉ khiến bạn tụt lại phía sau.

Ảnh minh hoạ.

Hãy tự hỏi: Bạn đang làm việc vì đam mê, vì mục tiêu hay chỉ vì trách nhiệm?

Dấu hiệu đáng lo là khi bạn liên tục đếm ngày đến cuối tuần, sáng thức dậy đã thấy mệt mỏi, uể oải, không còn hào hứng với kết quả công việc và hoàn thành nhiệm vụ chỉ để “cho xong”.

Điều này không đồng nghĩa bạn lười biếng. Trên thực tế, nhiều người vẫn làm việc rất chăm chỉ nhưng đã cạn kiệt động lực, vì môi trường không còn phù hợp với giá trị cá nhân hoặc giai đoạn phát triển hiện tại.

Nếu cảm giác chán nản kéo dài nhiều tháng, đó không phải là “một giai đoạn”, mà là tín hiệu cần thay đổi.

5. Bạn thường xuyên nghĩ đến việc nghỉ việc, dù chưa dám

Một dấu hiệu rất thật, ý nghĩ “hay là nghỉ việc?” cứ quay lại nhiều lần.

Ban đầu chỉ là thoáng qua. Sau đó, bạn bắt đầu lướt LinkedIn nhiều hơn, xem tin tuyển dụng, so sánh bản thân với bạn bè cùng ngành và nghĩ về “nếu mình làm ở nơi khác thì sao?”.

Khi ý nghĩ nghỉ việc xuất hiện liên tục, đó thường là trực giác đang cảnh báo rằng môi trường hiện tại không còn phù hợp.

Bạn không cần phải nghỉ việc ngay. Nhưng sửa CV, cập nhật hồ sơ, tìm hiểu thị trường là bước đi an toàn và chủ động, giúp bạn có lựa chọn thay vì bị động.

Ảnh minh hoạ.

Sửa CV và nghỉ việc, tìm công việc mới không đồng nghĩa bạn phải ghét bỏ công việc hiện tại. Đó đơn giản là nhận diện đúng giai đoạn phát triển của bản thân, chủ động quản lý sự nghiệp, tìm môi trường phù hợp hơn với năng lực và giá trị.

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, người biết lắng nghe tín hiệu từ chính mình thường là người đưa ra quyết định đúng lúc.

Đôi khi, một bản CV được cập nhật kịp thời chính là bước đầu cho một hành trình tốt hơn.