3 câu người EQ cao "cạy miệng cũng không nói" vào thời điểm này

Cuối năm luôn là giai đoạn “nhạy cảm” nhất ở môi trường công sở. Áp lực tổng kết, đánh giá hiệu suất, chuyện thưởng Tết, tăng lương, chuyển việc… khiến không khí nơi làm việc trở nên căng hơn bình thường.

Cũng chính lúc này, EQ (trí tuệ cảm xúc) của mỗi người thể hiện rõ nhất, không phải ở năng lực chuyên môn, mà nằm trong những câu nói tưởng chừng rất nhỏ.

Người EQ cao hiểu rằng: có những câu nói ra không sai, nhưng nói không đúng lúc sẽ tự đẩy mình vào thế bất lợi. Đặc biệt vào dịp cuối năm, 3 kiểu câu nói dưới đây gần như là “vùng cấm” nơi công sở.

1. “Năm nay thưởng Tết được bao nhiêu thế?”

Thưởng Tết là mối quan tâm chung của rất nhiều người vào thời điểm cuối năm, nhưng đây cũng là chủ đề khá riêng tư trong môi trường công sở.

Trên thực tế, mức thưởng của mỗi cá nhân thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như vị trí công việc, kết quả đánh giá, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp hay chính sách nội bộ, vì vậy không phải ai cũng có cùng kết quả hoặc sẵn sàng chia sẻ. Khi câu hỏi này được đặt ra ở nơi đông người, người được hỏi đôi khi sẽ rơi vào tình huống khó xử, dễ nảy sinh những so sánh không cần thiết hoặc chạm đến vấn đề thu nhập vốn nhạy cảm.

Bởi vậy, vào dịp cuối năm, nhiều người chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn hỏi thăm kế hoạch nghỉ Tết hay dự định cá nhân, vừa giữ được sự tế nhị, vừa giúp không khí giao tiếp trở nên thoải mái cho cả hai phía.

Người EQ thấp thường nghĩ đơn giản: “Chỉ hỏi cho vui”. Người EQ cao hiểu rằng: có những chuyện biết là đủ, không cần nói ra .

2. “Cách làm việc của anh/chị thế này không ổn đâu”

Thời điểm cuối năm thường đi kèm với khối lượng công việc lớn, áp lực KPI và các đầu việc tổng kết dồn dập, khiến tâm lý của nhiều người trở nên căng thẳng hơn bình thường.

Trong bối cảnh đó, những nhận xét mang tính phê bình trực diện, nhất là trước mặt nhiều người, rất dễ tạo cảm giác không thoải mái cho người nghe. Dù xuất phát điểm có thể là mong muốn góp ý để công việc tốt hơn, nhưng nếu thiếu sự tinh tế, lời nhận xét ấy lại dễ bị hiểu thành chê bai. Không ít trường hợp, cách nói chưa phù hợp vô tình làm đối phương mất thể diện, nảy sinh phản ứng tiêu cực và ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp vốn đã nhạy cảm vào dịp cuối năm.

Những người có EQ cao thường chọn cách trao đổi riêng, dùng ngôn từ mềm mỏng hoặc chờ thời điểm phù hợp hơn, bởi họ hiểu rằng góp ý hiệu quả không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở cách nói và hoàn cảnh.

Đôi khi, im lặng đúng lúc còn giá trị hơn một lời “thẳng thắn” sai chỗ .

3. “Ai cũng áp lực cả, có mỗi bạn mệt à?”

Cuối năm là giai đoạn nhiều người phải đối mặt với cảm giác quá tải khi công việc dồn dập, thời hạn nối tiếp thời hạn, chưa kể những lo toan cá nhân liên quan đến tài chính, gia đình và kế hoạch Tết. Trong hoàn cảnh ấy, một số câu nói tưởng như mang tính an ủi lại dễ khiến người nghe chạnh lòng, bởi chúng vô tình phủ nhận cảm xúc thật mà đối phương đang trải qua. Mỗi người có hoàn cảnh, sức chịu đựng và cách đối diện với áp lực khác nhau, nên việc so sánh hay đánh đồng đôi khi không mang lại tác dụng tích cực.

Những người có EQ cao thường lựa chọn lắng nghe và ghi nhận cảm xúc của người khác trước, bởi trong môi trường công sở, nhất là thời điểm cuối năm, sự đồng cảm và thấu hiểu đôi khi chính là nguồn động viên thiết thực nhất.

Trong công sở, đặc biệt là dịp cuối năm, sự đồng cảm đôi khi quan trọng hơn mọi lời khuyên .

Cuối năm là “bài test EQ” rõ ràng nhất nơi công sở. Không phải ai nói hay hơn sẽ được đánh giá cao, mà là ai biết nói đúng câu, đúng lúc, đúng người .

Không hỏi thưởng Tết một cách vô duyên. Không chê bai đồng nghiệp khi ai cũng đang căng thẳng. Không xem nhẹ áp lực của người khác chỉ vì bản thân chịu được.

Giữ được những nguyên tắc ấy, không chỉ giúp bạn tránh rắc rối cuối năm, mà còn là cách âm thầm tích lũy thiện cảm, thứ quan trọng không kém năng lực trong môi trường làm việc lâu dài.