Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia

16-01-2026 - 10:50 AM | Lifestyle

Loạt ảnh cực tình cảm của cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (Louis Phạm) và bạn trai.

Sau khi chính thức xác nhận "gương vỡ lại lành" vào giữa năm 2025, cựu vận động viên Phạm Như Phương (Louis Phạm) và bạn trai Việt kiều Paul Lê liên tục khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống sang chảnh và đầy lãng mạn.

Gần đây nhất, trong những ngày đầu năm 2026, Louis Phạm tiếp tục gây sốt khi đăng tải loạt ảnh du lịch mùa đông cùng bạn trai. Trong khung hình, cả hai xuất hiện với diện mạo vô cùng thời thượng và check-in tại những địa điểm xa hoa. Từ những khu resort trượt tuyết đến những bữa tiệc tối lãng mạn, mọi khung hình đều toát lên sự "sang chảnh".

Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 1.

Louis Phạm đăng loạt ảnh với bài trai kèm trạng thái "nhớ thế"

Paul Lê (sinh năm 2002) luôn xuất hiện với hình ảnh một "soái ca" thực thụ, không ngần ngại dành cho bạn gái những cái ôm siết chặt hay ánh mắt trì mến. Trong khi đó, cựu vận động viên được nhận xét ngày càng quyến rũ và mặn mà hơn. Cô khéo léo phối những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ, khoe trọn vóc dáng săn chắc bên cạnh người yêu.

Có thể thấy, sau những thăng trầm và biến cố về cuộc sống đời tư liên quan đến vụ "phông bạt" tiền từ thiện, Louis Phạm đang tận hưởng những ngày tháng rực rỡ nhất trong tình yêu. Sự đồng hành của Paul Lê dường như là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp cô tự tin hơn trước những làn sóng dư luận.

Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 2.
Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 3.

Cả hai dành trọn thời gian đầu năm 2026 bên nhau

Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 4.
Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 5.
Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 6.
Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 7.

Louis Phạm khoe cùng chàng đi trượt tuyết

Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 8.

Cô nàng diện đồ nổi bật, khoe vóc dáng nuột nà

Louis Phạm lại "flex" sang chảnh, "xả kho" ảnh tình tứ bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 9.

Louis Phạm mỗi lần xuất hiện đều gây chú ý về phong cách trẻ trung

Ảnh: FBNV

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

