Mỹ Tâm có tin vui

Nhân ngày sinh nhật của mình, Mỹ Tâm một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh chúc mừng sinh nhật bản thân với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 45. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay trang phục phô trương, nữ ca sĩ xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng, nụ cười quen thuộc và làn da căng mịn, đủ để mạng xã hội “dậy sóng”.

Nhiều khán giả nhận xét, thời gian dường như ưu ái Mỹ Tâm khi vẻ ngoài của cô gần như không thay đổi so với nhiều năm trước, thậm chí ngày càng tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Trước đây, khi chia sẻ về “bí kíp” giữ gìn nét thanh xuân, Mỹ Tâm cho biết cô chú trọng chăm sóc từ bên trong, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp phức tạp. Nữ ca sĩ xây dựng cho mình một chế độ ăn uống khoa học và giấc ngủ đều đặn. Những thói quen tưởng chừng rất nhỏ như đi ngủ sớm từ 21 giờ, uống đủ nước mỗi ngày và giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng lại trở thành nền tảng quan trọng giúp cô duy trì sức khỏe và vẻ ngoài trẻ trung.

Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cũng lựa chọn lối sống tối giản trong việc trang điểm. Khi không có lịch trình biểu diễn hay sự kiện, cô hạn chế makeup hoặc chỉ trang điểm rất nhẹ để làn da được “thở” và phục hồi tự nhiên. Hình ảnh mặt mộc quen thuộc của Mỹ Tâm không chỉ tạo cảm giác gần gũi mà còn giúp cô ghi điểm bởi vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, là yếu tố khiến nhiều người nhận xét cô trông trẻ hơn tuổi thật.

Ngoài ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, việc chăm chỉ vận động cũng là một phần không thể thiếu trong thói quen hằng ngày của nữ ca sĩ sinh năm 1981. Hoạt động thể chất không chỉ giúp giữ gìn vóc dáng mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sản sinh collagen và đào thải độc tố. Nhờ đó, làn da trở nên săn chắc, mịn màng và khỏe khoắn hơn.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm không chỉ được nhắc đến như một biểu tượng của giọng hát mà còn là hình ảnh truyền cảm hứng về phong cách sống lành mạnh, tích cực. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi nhan sắc bền bỉ với thời gian, đúng như cách Mỹ Tâm vẫn âm thầm chăm sóc và yêu thương bản thân mình.