Ký hiệu "SSSS" đáng sợ trên thẻ lên máy bay: Vì sao không ai mong muốn nhìn thấy dòng chữ này?

Nếu đi máy bay tại Mỹ, việc xuất hiện dòng chữ "SSSS" trên thẻ lên máy bay không phải là một lỗi in ấn, mà là ký hiệu viết tắt của cụm từ Secondary Security Screening Selection (Lựa chọn kiểm tra an ninh cấp độ hai). Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đã bị hệ thống lựa chọn để thực hiện các quy trình kiểm tra an ninh bổ sung nghiêm ngặt hơn trước khi chính thức được phép lên máy bay. Ngay cả khi bạn đã là thành viên của các chương trình ưu tiên, bạn vẫn không hoàn toàn miễn nhiễm với khả năng những ký tự đáng sợ này xuất hiện trên thẻ của mình.

Giải mã ý nghĩa của ký hiệu SSSS

Ký hiệu này cho biết hành khách đã bị hệ thống Secure Flight của Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) lựa chọn để kiểm tra tăng cường. Cần lưu ý rằng việc lựa chọn này do hệ thống máy tính thực hiện, không phải do hãng hàng không hay nhân viên tại cổng khởi hành quyết định.

Quy trình kiểm tra bổ sung có thể diễn ra ngay tại trạm kiểm soát thông thường, tại một khu vực riêng biệt hoặc đôi khi ngay tại cửa ra máy bay – một kịch bản thường thấy trên các chuyến bay quốc tế. Hệ thống được áp dụng cho tất cả các chuyến bay đi, đến, nội địa hoặc thậm chí là bay ngang qua không phận Hoa Kỳ, vì vậy SSSS có thể xuất hiện trên cả hành trình trong nước lẫn quốc tế.

Tại sao có người lại bị rơi vào "tầm ngắm"?

TSA không bao giờ công bố chính xác các tiêu chí để lựa chọn một hành khách cho quy trình SSSS. Hệ thống an ninh sử dụng một cơ chế phân tích dựa trên rủi ro kết hợp với các yếu tố ngẫu nhiên. Tuy nhiên, qua thực tế, một số tình huống thường có sự tương quan mật thiết với ký hiệu này như: việc đặt vé quốc tế một chiều vào sát giờ bay, các kiểu đặt vé hoặc thanh toán có dấu hiệu bất thường, hành trình đi qua một số điểm đến đặc biệt, hoặc đơn giản là tên của hành khách có sự trùng lặp với những cá nhân nằm trong danh sách theo dõi an ninh. Một điều quan trọng cần nhớ là quyền kiểm tra nhanh không bao giờ được đảm bảo tuyệt đối, và bất kỳ ai cũng có thể bị chọn ngẫu nhiên.

Cách nhận biết sớm và những gì sẽ diễn ra

Thông thường, hành khách sẽ nhận ra mình bị chọn ngay cả trước khi đặt chân đến sân bay. Nếu quá trình làm thủ tục trực tuyến hoặc qua ứng dụng di động bị chặn, kèm theo hướng dẫn hành khách phải gặp nhân viên tại quầy để in thẻ lên máy bay, đó là một dấu hiệu rõ ràng.

Khi thẻ được in ra, dòng chữ SSSS sẽ hiển thị nổi bật trên thẻ lên máy bay. Tại trạm kiểm soát, hành khách có ký hiệu này thường sẽ bị điều hướng qua các làn kiểm tra tiêu chuẩn thay vì làn ưu tiên TSA PreCheck.

Khi quy trình kiểm tra bắt đầu, hành khách cần giữ tâm lý bình tĩnh vì điều này không có nghĩa là bạn gặp rắc gặp rắc rối lớn hay bị cấm bay. Tài sản và hành lý xách tay của khách sẽ được mở ra để kiểm tra kỹ lưỡng, nhân viên an ninh có thể dùng tăm bông chuyên dụng để quét lên tay hoặc đồ đạc nhằm tìm kiếm dấu vết của chất nổ.

Về kiểm tra thân thể, hành khách có thể phải đi qua máy quét hình ảnh tiên tiến hoặc chịu sự kiểm tra trực tiếp bằng tay. Đặc biệt, trên các chuyến bay quốc tế hướng về Mỹ, các thiết bị điện tử của những người này phải luôn ở trạng thái còn pin để có thể bật nguồn lên kiểm tra theo yêu cầu.

Các hành khách phải nhận “đánh dấu” đặc biệt này được khuyến cáo nên chủ động đến sân bay sớm hơn dự kiến để bù vào thời gian kiểm tra kéo dài. Việc sắp xếp hành lý gọn gàng, tách biệt các vật dụng có mật độ cao hoặc dây cáp điện tử sẽ giúp quá trình khám xét diễn ra nhanh chóng hơn. Quan trọng nhất là thái độ hợp tác và kiên nhẫn với nhân viên an ninh, bởi họ chỉ đang thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ.

Trong trường hợp ký hiệu SSSS xuất hiện liên tục trong hầu hết các chuyến đi, đây có thể là dấu hiệu của sự nhầm lẫn hệ thống và nên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết gỡ rối.