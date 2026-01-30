Tiêu dùng có trách nhiệm cùng TokyoLife

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, người tiêu dùng không chỉ so sánh về sản phẩm hay mức giá, mà còn quan tâm đến giá trị xã hội mà thương hiệu mang lại. Những lựa chọn mua sắm cũng vì thế mà phản ánh tư duy tiêu dùng có trách nhiệm và dài hạn hơn. Theo đó, nhiều thương hiệu đã bắt đầu tích hợp yếu tố trách nhiệm xã hội (CSR) vào hành trình mua sắm, thay vì tách rời thành các chiến dịch độc lập.

Made by Angels – Sản phẩm tạo ra bởi những "Thiên thần"

Tại "xưởng may Thiên thần" của TokyoLife, các sản phẩm "Made by Angels" được làm ra bởi bàn tay của những người lao động đặc biệt - những người khuyết tật đang từng ngày nỗ lực và sống bằng giá trị lao động của chính mình. Từng sản phẩm được hoàn thiện trong quy trình lao động chuẩn mực, với tiêu chí đánh giá đặt trên chất lượng và sự chỉn chu nhất.

Các sản phẩm như khẩu trang vải kháng khuẩn hay túi gấp gọn không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, mà còn phản ánh giá trị của lao động. Khi có môi trường làm việc phù hợp, bất kỳ ai cũng có thể tạo nên giá trị của riêng mình. Đây cũng là cách TokyoLife hướng tới nhằm tạo ra cơ hội việc làm ổn định để người khuyết tật được lao động, khẳng định giá trị của bản thân và đóng góp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cầm trên tay chiếc túi gấp gọn được làm ra bởi các "Thiên thần", Ông Tetsuo Oji – Đồng sáng lập TokyoLife chia sẻ: "Giá trị của mỗi sản phẩm "Made by Angels" được đánh giá bằng sự nghiêm túc và chỉn chu trong lao động, đồng thời phản ánh định hướng tạo việc làm bình đẳng và bền vững cho người khuyết tật của thương hiệu."

CSR trở thành một phần trải nghiệm khách hàng

Thay vì triển khai CSR như những hoạt động bên lề, TokyoLife lựa chọn đưa trách nhiệm xã hội vào hành trình mua sắm một cách tự nhiên. Người tiêu dùng, thông qua những quyết định mua sắm quen thuộc, chính là một mắt xích quan trọng tạo nên chuỗi giá trị tích cực – nơi mỗi lượt mua sắm góp phần tạo thêm cơ hội việc làm bền vững cho người khuyết tật.

Khách hàng lựa chọn khẩu trang "Made by Angels"- sản phẩm được làm bởi bàn tay và sự nhiệt huyết của những người khuyết tật tại TokyoLife.

Nhân viên người Điếc tại "Ngôi nhà Thiên thần" dù không nghe, không nói được, nhưng họ luôn sẵn sàng có mặt và hỗ trợ khách hàng với nụ cười thật tươi, tạo nên không gian mua sắm gần gũi và ấm áp.

Với mỗi hoạt động mua sắm, khách hàng chính là mắt xích quan trọng góp phần tạo cơ hội việc làm cho những "Thiên thần". TokyoLife trân trọng cảm ơn khách hàng đã đồng hành và vun đắp niềm tin cho cộng đồng người khuyết tật. Không phải ai cũng có "đôi cánh", nhưng ai cũng có thể nâng người khác lên.

Trong dài hạn, những hoạt động nhất quán như vậy góp phần xây dựng niềm tin giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng – nơi tiêu dùng không chỉ dừng lại ở mua sắm, mà trở thành lựa chọn có trách nhiệm và ý nghĩa hơn.