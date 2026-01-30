Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vật thể lạ dài 11m dạt vào bãi biển nổi tiếng khiến nhiều người kinh hãi, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

30-01-2026 - 12:17 PM

Sáng ngày 29/1, khoảng 10 giờ (giờ địa phương) nhiều người dân đã phát hiện một xác cá voi bị sóng đánh dạt vào bãi biển Ham Tin Wan, khu vực Tây Cống, Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo hình ảnh được chia sẻ, xác cá voi đã trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng, bốc mùi nặng.

Đến tối cùng ngày 29/1, Cục Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn Thiên nhiên Hồng Kông (AFCD) đã phát đi thông cáo báo chí xác nhận vụ việc. Theo cơ quan này, xác cá voi dài khoảng 11 mét, do tình trạng phân hủy quá nặng nên không thể tiến hành giải phẫu để xác định nguyên nhân tử vong. Nhân viên chức năng đang khẩn trương triển khai công tác xử lý, tiêu hủy xác và dọn dẹp hiện trường, dự kiến hoàn tất trong ngày 30/1. Trong thời gian này, người dân được khuyến cáo tránh đến khu vực trên để đảm bảo an toàn.

AFCD cho biết, vào sáng 29/1, cơ quan này tiếp nhận thông tin chuyển tiếp từ đường dây nóng 1823 về việc phát hiện một xác cá voi tại vùng biển Ham Tin Wan, Tây Cống. Ngay sau đó, nhân viên AFCD đã phối hợp cùng đại diện Công viên Hải dương Hồng Kông và Quỹ Bảo tồn Công viên Hải dương Hồng Kông tới hiện trường điều tra, đồng thời phong tỏa khu vực liên quan.

Ảnh: AFCD

Qua kiểm tra ban đầu, xác cá voi được xác định dài khoảng 11 mét. Do mức độ phân hủy nghiêm trọng, các chuyên gia không thể tiến hành thêm các bước khám nghiệm chi tiết. Công tác tiêu hủy xác cá voi và vệ sinh khu vực đang được tiến hành khẩn trương, dự kiến hoàn tất trong ngày 30/1.

AFCD cho biết thêm, cá voi nói trên không phải là loài sinh sống tại vùng biển Hồng Kông. Dựa trên đặc điểm ban đầu, cơ quan chức năng ước đoán đây là một loài cá voi tấm sừng hàm (Baleen whale). Với mức độ phân hủy hiện tại, nhiều khả năng cá voi đã chết từ trước đó khá lâu và xác bị trôi dạt từ vùng biển ngoài khơi vào khu vực này theo dòng hải lưu.

Ảnh: Xiaohongshu

Cơ quan chức năng cũng nhắc lại khuyến cáo, khi người dân phát hiện cá voi hoặc các loài cá heo xuất hiện hay mắc cạn, cần lập tức gọi điện đến đường dây 1823 hoặc sử dụng ứng dụng di động 1823 để thông báo. Đồng thời, người dân phải giữ khoảng cách an toàn với động vật biển, tránh tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa rủi ro.

Theo dữ liệu khoa học, cá voi tấm sừng hàm phân bố rộng khắp các đại dương trên thế giới, tuy nhiên mỗi loài lại có khu vực sinh sống chủ yếu khác nhau. Thông thường, vào mùa hè, chúng di cư tới các vùng biển lạnh ở vĩ độ cao như Bắc Cực hoặc Nam Cực để kiếm ăn; đến mùa đông, chúng di chuyển về các vùng biển ấm hơn ở vĩ độ thấp hoặc khu vực nhiệt đới để sinh sản và nuôi con non.

Trong phản hồi gửi báo Hong Kong 01, Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường Hồng Kông (FEHD) cho biết đã nhận được thông báo từ AFCD về việc phát hiện xác cá voi tại một bãi biển ở Ham Tin Wan. Sau đó, xác cá voi sẽ được di chuyển đến địa điểm chỉ định và bàn giao cho nhà thầu để vận chuyển tới bãi chôn lấp xử lý theo quy định.

Nguồn: HK01

